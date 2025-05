Amateurspeler zorgt voor ophef met curieuze provocatie: ‘Maakte mij uit voor gelijknamige meneer’

Een kraker in de eerste klasse B tussen FC Skillz en ARC liep zaterdag volledig uit de hand. Een speler van de thuisploeg veroorzaakte ophef door na een doelpunt een vermeende Hitlergroet te tonen.

Op sportpark Zonneveld in Den Haag ontving nummer vier FC Skilzz nummer drie ARC. Beide ploegen zijn nog volop in de race om promotie naar de vierde divisie en dus waren de belangen groot.

Nadat ARC met een 0-1 voorsprong gaat rusten, maakt de thuisploeg vlak na rust de 1-1. Bij het vieren van het doelpunt trekt een speler zijn doelpunt uit, zo ziet ARC-speler Willem Schonenberg. Hij wijst de arbiter van dienst op het feit. “Misschien niet zo netjes”, erkent hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dan gaat het al snel mis. “Een van hun spelers draait zich om naar mij, doet een Hitlergroet en maakt mij uit voor de gelijknamige meneer”, stelt Schonenberg. “Ik heb dat direct gemeld bij de scheidsrechter en de trainers. Ik wilde niet meer verder spelen.”

ARC kiest ervoor om tijdelijk de kleedkamer op te zoeken. “Als team zijn we naar binnen gegaan. In de kleedkamer was ik heel stellig. Meerdere jongens hadden het bovendien gezien en gehoord. Ik ben niet iemand die stennis maakt om niets, ik wéét wat er is gebeurd.”

De bezoekers besluiten na een ‘afkoelperiode’ de wedstrijd te hervatting. “Ik dacht: wat doe ik hier? Ik was er met mijn hoofd niet meer bij, werd even later ook gewisseld. Ik walg bijna van mezelf dat ik me heb laten ompraten. Ik had moeten zeggen: nee, ik ga absoluut dat veld niet meer op”, vertelt de ARC-speler.

“Tijdens de eerste helft was het al kankermoeder dit, kankermoeder dat. Als er dan óók nog antisemitische dingen worden geroepen en gedaan... Je gaat een grens over. Achteraf gezien is het een heel slechte beslissing geweest om door te spelen. Eerlijk gezegd schaam ik me diep”, aldus Schonenberg.

“Ik kan er met mijn hoofd niet bij – juist nú, met de Nationale dodenherdenking en het vieren van tachtig jaar vrijheid. Dat dit anno 2025 nog voorkomt, is te bezopen voor woorden. Bizar”, geeft de speler aan.

FC Skillz ontkent het voorval. ARC heeft inmiddels beelden van het incident verzameld. Schonenberg hoopt op een straf. “Als het aan mij ligt, moet dit keihard bestraft worden. Aan de hoogste boom ophangen, vind ik. De beelden zijn duidelijk. Je ziet dat die jongen de Hitlergroet doet. FC Skillz heeft zelf een camera in die hoek van het veld staan. Het zou ze sieren als ze de beelden delen”, sluit Schonenberg af.