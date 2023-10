Amateurkeeper overleden na ongelukkige botsing tijdens wedstrijd

Woensdag, 11 oktober 2023 om 21:53 • Jan Hoeksema

Lenard den Teuling (41), doelman bij amateurvereniging FC Engelen uit Den Bosch, is woensdag overleden aan de gevolgen van een ongelukkig botsing tijdens een wedstrijd. Dat meldt zijn club op de website. De keeper van FC Engelen 4 werd in het duel met RKDVC 11 uit Drunen aan het hoofd geraakt door een tegenstander, waarna hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis werd gebracht.

"Onze gedachten zijn bij de naaste familie en vrienden", schrijft het bestuur van de amateurclub in een statement. "En natuurlijk bij alle leden die Lenard goed hebben gekend. Lenard was een echte clubman. Als keeper, (keepers)trainer en betrokken lid was hij bijna altijd op de club te vinden. We moeten dit grote verlies nu samen verwerken."

Na de botsing werd Den Teuling meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar werd hij succesvol geopereerd aan zijn hoofd, waarna er hoop was op een voorspoedig herstel, ondanks dat Den Teuling in coma werd gehouden.

Ook was het duidelijk dat de keeper ernstig gewond was. Uiteindelijk is de doelman in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Na de botsing werd de wedstrijd overigens meteen stilgelegd. "Je kunt het vergelijken met de botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey, in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax", vertelde de voorzitter van FC Engelen aan Omroep Brabant.

"Onze keeper ging voor de bal en werd aan zijn hoofd geraakt door een been, voet of wat dan ook van een speler van RKDVC. Iedereen had al snel in de gaten dat het foute boel was. De tegenstander was ook behoorlijk ontdaan."

Het duel tussen FC Engelen en RKDVC werd vanzelfsprekend niet uitgespeeld. Na overleg met de KNVB en tegenstanders werden ook twee andere wedstrijden van FC Engelen afgelast.