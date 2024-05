Amateur van Hercules maakt absolute droomtransfer naar Borussia Dortmund

Jordi Paulina maakt de overstap van USV Hercules naar Borussia Dortmund, zo bevestigt de Duitse topclub. De negentienjarige middenvelder gaat in eerste instantie aan de slag bij de Onder 23 van de Champions League-finalist.

Paulina beleeft een stuntseizoen met Hercules, waarin historie werd geschreven door als eerste amateurploeg ooit te winnen van Ajax in de TOTO KNVB Beker. Paulina speelde die volledige wedstrijd in Stadion Galgenwaard mee en verzorgde een assist op uitblinker Tim Pieters.

Een maand later was Paulina ook van de partij toen Hercules dicht bij een nieuwe stunt kwam tegen SC Cambuur. De ploeg uit de Derde Divisie verloor de bloedstollende achtstefinalewedstrijd na verlenging uiteindelijk met 3-4.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Paulina was als aanvallende middenvelder dit seizoen goed voor 9 doelpunten in 26 wedstrijden. De jongeling is bezig aan zijn derde seizoen voor Hercules. Eerder kwam hij in de jeugd uit voor VV Jonathan en FC Utrecht.

Per 1 juli staat Paulina onder contract bij Dortmund. Het talent sluit aan bij de beloftenploeg, waar ook landgenoot en voormalig Ajacied Prince Aning voor uitkomt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties