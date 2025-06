Álvaro Morata mist beslissende penalty voor Spanje: Portugal wint Nations League

Portugal heeft voor de tweede keer de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente kwam tot tweemaal toe op voorsprong via Martín Zubimendi en Mikel Oyarzabal, maar door goals van Nuno Mendes en Cristiano Ronaldo knokten de Portugezen zich terug in reguliere speeltijd: 2-2. Na een doelpuntloze verlenging in de Allianz Arena was Portugal te sterk in de penaltyreeks.

Spanje begon zeer voortvarend aan het duel met Portugal, dat direct vanaf de eerste speelminuut de aanval zocht. De grootste kans van het eerste kwartier van de wedstrijd was voor Pedri, die alle ruimte kreeg om uit te halen maar rakelings naast schoot.

Na een gemiste kans van Nico Williams was het vervolgens wél raak voor Martín Zubimendi in de 21ste speelminuut. De middenvelder kreeg de bal na een carambole voor het doel voor zijn voeten en hij schoot van dichtbij raak: 0-1.

Lang konden de Spanjaarden niet genieten van de voorsprong, want binnen vijf minuten werd de gelijkmaker aangetekend. Linksback Nuno Mendes brak door over de linkerflank en kreeg de bal terug van Pedro Neto, waarna hij met een diagonale pegel raak schoot: 1-1.

Spanje herstelde de voorsprong kort voor rust. Na een fraaie steekpass van Pedri was het Mikel Oyarzabal die op koelbloedige wijze de 1-2 aantekende. Direct na het begin van de tweede helft dacht Bruno Fernandes de stand opnieuw gelijk te trekken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel eerder in de aanval.

De 2-2 viel alsnog na een uur spelen. Na een van richting veranderde voorzet van Nuno Mendes belandde de bal bij Ronaldo, die in het duel te sterk was voor Marc Cucurella en raak schoot.

In de slotfase gingen beide partijen nog nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, maar die werd, ondanks pogingen van Oyarzabal en invaller Isco, niet meer gevonden. In de verlenging werd er evenmin gescoord, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Álvaro Morata miste, waardoor Portugal de trofee won.