‘Altijd halen! Met traptechniek van Berghuis maakt hij er 35 in de Eredivisie’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 18:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

Wout Weghorst zou komende zomer een interessante optie kunnen worden voor de traditionele top drie in Nederland. De spits, nu nog door Manchester United gehuurd van Burnley, wordt door Valentijn Driessen en Mike Verweij als welkome versterking beschouwd voor zowel Ajax, PSV als Feyenoord.

Vrijdag meldden diverse Engelse media dat Manchester United niet verder wil met Weghorst, die in januari op huurbasis werd overgenomen van Burnley. Dat nieuws wordt overigens ontkend door Simon Cziommer, de zaakwaarnemer van de dertigjarige aanvaller. "Ik voer heel goede en prettige gesprekken met de technisch directeur en met Erik ten Hag, maar daar kun je nog geen conclusies uit halen", aldus Cziommer tegenover het Algemeen Dagblad. "We moeten rustig gaan bekijken wat het beste is voor Wout en voor de club."

Toch zou het zomaar kunnen dat Manchester United inderdaad breekt met Weghorst, die weinig aan spelen meer toekomt en in 26 duels slechts 2 goals en 3 assists produceerde. In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt een mogelijke terugkeer van Weghorst in Nederland aan bod. Verweij raadt Ajax aan om te informeren. "Ik zou het altijd doen als die kans zich voordoet. Met de traptechniek van Steven Berghuis denk ik dat Weghorst er 35 maakt in Nederland."

Ook voor PSV zou het een optie kunnen zijn, denkt Driessen. "PSV heeft Luuk de Jong nog en ze willen Tobias Lauritsen (van Sparta Rotterdam, red.). Ik weet niet wat er met Luuk de Jong gaat gebeuren, maar als je een kopsterke spits zoekt die veel kan bewerkstelligen in de zestien, dan zou ik voor Weghorst gaan. Die was bij AZ al bijna topscorer van Nederland en is inmiddels gelauwerd en international geworden. Ik denk dat hij niet zou misstaan bij PSV."

Mocht Santiago Giménez vertrekken uit Rotterdam, dan zal Feyenoord zijn oor te luisteren leggen bij Weghorst, gelooft Driessen. "Ik weet niet of hij terug naar Nederland wil. Maar als PSV en Feyenoord Champions League halen, dan is het natuurlijk voor hem geweldig om daar te spelen. Dat lijkt me beter en uitdagender voor Weghorst, die niet naar het geld hoeft te kijken, dan Burnley, Everton of een middenmoter in de Premier League." Weghorst ligt overigens tot medio 2025 vast bij Burnley, dat al zeker is van promotie naar het hoogste Engelse niveau.