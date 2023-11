Alternatief voor Hato getipt voor Oranje: ‘Eigenlijk zou je bij hem uitkomen...’

Dinsdag, 14 november 2023 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:05

Ronald Koeman had ook Robin Pröpper kunnen overwegen voor het Nederlands elftal, zo wordt besproken in de talkshow De Oosttribune van RTV Oost. Koeman moest door talloze blessures achterin improviseren, maar liet de dertigjarige aanvoerder van FC Twente links liggen.

Pröpper is een rots in de branding bij Twente en staat op het punt om zijn medio 2024 aflopende contract te verlengen. De verdediger kwam nooit eerder uit voor het Nederlands elftal.

Oranje moet het komende interlandperiode stellen zonder onder meer Matthijs de Ligt (Bayern München), Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). Mede daardoor debuteert de zeventienjarige Jorrel Hato (Ajax) in de Oranje-selectie.

Pröpper was volgens FC Twente-watcher Tijmen van Wissing ook een goede optie geweest. "Ik zat gisteren nog te denken... Je hebt bijna geen centrale verdedigers bij het Nederlands elftal. Ga maar eens nadenken over linkercentrale verdedigers, als ook Van de Ven en Botman geblesseerd zijn... Dan kom je eigenlijk al bij hem uit."

Overigens speelt Pröpper weliswaar links centraal in de viermansdefensie van FC Twente, toch is de mandekker rechtsbenig. In het Oranje-systeem met drie centrumverdedigers gaat de voorkeur links centraal doorgaans uit naar een linkspoot.

Bij Twente is men dolenthousiast over Pröpper. "Arnold Bruggink (technisch directeur, red.) heeft niet voor niets gezegd dat hij de beste aankoop is van de laatste jaren", zegt Van Wissing. "Ik vind hem de laatste jaren echt een van de belangrijkste spelers in de achterhoede."

Twente haalde Pröpper twee jaar geleden transfervrij op bij Heracles Almelo. Van Wissing denkt dat de verdediger zelfs nog een stap zou kunnen maken. "PSV had er vorig jaar heel veel baat bij gehad. Hij is zeker niet minder dan André Ramalho, maar wel dan Olivier Boscagli vind ik. Die is daar wel iets verder in. Ik denk ook niet dat een topclub hem gaat halen."