‘Als Van Halst zijn woord houdt, haalt hij hem onmiddellijk naar Ajax’

Maandag, 11 september 2023 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

Winston Bogarde zou zomaar kunnen terugkeren in een trainersrol bij Ajax, zo vermoedt Mike Verweij op basis van de aanstelling van Jan van Halst als tijdelijk algemeen directeur. Bogarde werd in 2022 verrassend weggestuurd door Edwin van der Sar, maar Van Halst zou dat kunnen terugdraaien. "Dat zou heel goed kunnen", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Omdat Alex Kroes pas op 1 maart kan beginnen bij Ajax, vervult Van Halst de rol van algemeen directeur tot die tijd. De oud-middenvelder werd doorgeschoven vanuit zijn functie als voetbalcommissaris. "Jan heeft het als algemeen directeur bijna voor het zeggen bij Ajax. Als hij zijn woorden waarmaakt, moet hij Bogarde onmiddellijk terughalen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Halst sprak zich eerder bij Ziggo Sport namelijk zeer lovend uit over oud-linksback. "Elke Nederlandse club moet zo iemand bellen", zei Van Halst in Voetbal Café. "Dat wordt zo onderschat. Wat doe jij hier? Jij hoort op het trainingsveld te staan. Als iets onderschat is in Nederland, wij willen alleen maar aanvallen, is het een expert op het gebied van verdedigen."

Bogarde werkte tussen 2020 en 2022 met de verdedigers van Ajax, als onderdeel van de technische staf van toenmalig hoofdtrainer Erik ten Hag. Al vanaf 2015 was hij actief bij de club in andere rollen. Verweij zou het wel weten. "De verdedigers bij Ajax die in het verleden met hem gewerkt hebben, waren zéér te spreken. Haal hem terug, zou ik zeggen."