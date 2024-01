‘Als Mislintat de spelers had gekocht die ik aanbood, stond Ajax er beter voor’

Sjaak Swart is niet te spreken over de werkwijze van Sven Mislintat, zo heeft het Ajax-icoon gezegd in gesprek met Noa Vahle, verslaggeefster van Vandaag Inside. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, aldus Swart.

“De club is door één man naar de klote geholpen: Mislintat”, begint Swart zijn verhaal. “Het is schandalig. Hij is alleen te werk gegaan en heeft 12 spelers gehaald…”

“Mislintat kwam naar mij toe en noemde me een legend. Hij vroeg of ik een lijstje met namen bij hem wilde indienen”, gaat de 85-jarige Ajacied verder. “Het lijstje belandde in de prullenbak, maar als hij de spelers had gehaald die ik aanbood, stond Ajax er nu beter voor.”

“Van de twaalf spelers die hij heeft gekocht, weet ik zeker dat er vroeger geen een was aangenomen”, oordeelt Swart in het interview. Wie hijzelf op zijn lijstje had gezegd, wil hij niet verklappen.

“Maar eentje speelt nu bij PSV. Dat is jammer, want die had ik graag naar Ajax gehaald.” Over welke winteraankoop van PSV het gaat wordt niet duidelijk, wel zegt Swart dat het niet om Noa Lang of Sergiño Dest gaat.

De voormalige vleugelaanvaller van de Amsterdammers hoopt dan ook dat Mislintat gestraft gaat worden. “Hij heeft de boel gewoon in de maling genomen, en dat vind ik heel erg.”

Mislintat werd na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord (0-4) ontslagen door de Amsterdamse club. Het onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling omtrent de transfer van Borna Sosa loopt nog.



