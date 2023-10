'Als je zoveel penalty's mist, moet je gewoon zeggen: 'Ik neem niet''

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 00:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 01:14

De heren bij het programma Voetbalpraat van ESPN hebben het na afloop van het gewonnen duel met Griekenland (0-1) uitgebreid over Wout Weghorst. De spits begon voor de tweede keer op rij in de basis bij Oranje, maar wist wederom niet te imponeren.

In eerste instantie wordt de gemiste strafschop van Weghorst uitvoerig besproken. "Zou Weghorst zijn eigen penalty-statistieken kennen?", vraagt Vincent Schildkamp zich af. "Want hij mist 41 procent van zijn penalty's."

"En als je dan toch het lef hebt om in zo'n interland...", gaat de commentator verder, voordat hij wordt onderbroken door Kenneth Perez. "De bondscoach beslist dat. Hij maakt een lijstje", verbetert de analist.

Schildkamp richt vervolgens zijn pijlen op Ronald Koeman. "Hij is zelf een waanzinnige penaltynemer geweest. Als je dan ziet dat iemand 41 procent van zijn strafschoppen mist, dan zet je hem toch niet als eerste nemer neer. Of Koeman heeft zich er niet in verdiept."

Perez is ook van mening dat Weghorst niet schuldig is aan het feit dat hij bovenaan de lijst met nemers staat. "Ik ken weinig spelers die dan zeggen: 'Mijn statistieken zijn niet zo goed, haal mij maar van die lijst af'", aldus de Deense analist.

"Dat is er wel vaker met Weghorst aan de hand. Zijn geldingsdrang zit hem natuurlijk ook bij vlagen in de weg", concludeert Schildkamp. "Als je 41 procent van je penalty's mist, moet je gewoon tegen je trainer zeggen: 'Ik neem niet'."

Perez benadrukt vervolgens dat Weghorst tegen zowel Frankrijk als Griekenland geen goede wedstrijd speelde. "Als hij slecht is, dan is hij ook zo afschuwelijk slecht", zegt de Deen, waarna Wouter Bouman zich ook mengt in de discussie. "De geldingsdrang van Weghorst kost ons eigenlijk twee doelpunten", aldus de presentator.