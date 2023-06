‘Als het aan mij ligt, is er alle reden om bij Feyenoord te blijven’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 13:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:42

Alireza Jahanbakhsh kon vorige zomer en afgelopen winter vertrekken bij Feyenoord, maar wilde koste wat het kost iets winnen met de Rotterdammers. De 29-jarige buitenspeler bleef daarom in De Kuip en stond vorige maand met zijn team op het bordes op de Coolsingel. In gesprek met De Telegraaf blikt de international van Iran terug op een bijzonder seizoen en vooruit op zijn toekomst. “Als het aan mij ligt, is er alle reden om te blijven.”

Jahanbakhsh kwam in de zomer van 2021 voor ruim een miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. De buitenspeler was drie jaar eerder voor negentien miljoen euro vertrokken bij AZ, waar hij in 2018 topscorer werd in de Eredivisie met 21 doelpunten. Jahanbakhsh kon de vrij hoge verwachtingen in zijn eerste seizoen bij Feyenoord nog niet helemaal waarmaken. Dat komt omdat hij naar eigen zeggen pas in het tweede jaar bij een nieuwe club echt gesetteld is. “Zo is het precies weer gegaan. Ik heb gemerkt dat het voetbal in Rotterdam heel anders wordt beleefd onder de mensen. Dat moest ik zelf nog ervaren”, begint de Iraniër.

“In mijn eerste seizoen had ik nog teveel ups en downs. Kort na mijn komst speelde ik nog veel wedstrijden voor Feyenoord en was ik ook nog weleens belangrijk, maar toch was het niet wat ik van mezelf verwachtte. Aan het eind van vorig seizoen koos de trainer voor andere opties op mijn positie”, vervolgt Jahanbakhsh. De nummer 7 van Feyenoord, die dit seizoen goed was voor acht doelpunten en tien assists in 41 wedstrijden, voelde na de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) op 8 januari – waarin hij ook scoorde – dat hij zijn vertrouwen terugkreeg. “Daarna heb ik bijna alles gespeeld en werd ik steeds belangrijker. Mijn vertrouwen was terug.”

De aanvaller kon Feyenoord in de winter verruilen voor het Griekse Panathinaikos. “Maar ik wilde echt iets winnen met deze club. Aan een vertrek heb ik nooit gedacht. Ik wist wat het voor deze mensen in deze stad betekende om iets te winnen. Bovendien had ons team echt een bijzondere mentaliteit en heel veel kwaliteit. Dit is een van de bijzonderste groepen waar ik ooit mee heb samengewerkt”, zegt Jahanbakhsh. Het Legioen hoeft niet bang te zijn voor een zomers vertrek van de aanvaller, die nog tot medio 2024 vastligt in De Kuip. “Ik voel mij hier goed binnen de club.”

“Ik heb nog met niemand gesproken, maar ik focus me nu eerst op mijn vakantie in Iran en op de oefenduels die ik nog met de nationale ploeg speel”, aldus Jahanbakhsh. “Ik voel mij heel erg thuis in Rotterdam en geliefd bij de supporters, dat is heel belangrijk voor mij. We hebben twee goede jaren achter de rug en ik heb nog nooit zoiets ervaren als op de Coolsingel. Dat zorgt ervoor dat we nog meer prijzen willen winnen. We willen meer en meer. Om te beginnen in de Champions League, daar heb ik nog nooit in gespeeld. Als het aan mij ligt, is er alle reden om te blijven. Alles voelt goed, maar je weet het nooit in het voetbal.”