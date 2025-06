'Als Dusan Tadic naar Ajax komt, is dat het horrorscenario'

Nico Dijkshoorn heeft het nu al te doen met Ajax-trainer John Heitinga, zo schrijft hij in zijn column voor Voetbal International. Volgens de columnist zou een eventuele terugkeer van Dusan Tadic bij Ajax zelfs ‘het horrorscenario’ betekenen voor de 41-jarige trainer.

De afgelopen weken zwellen de geruchten over een terugkeer van Tadic bij Ajax steeds meer aan. De Serviër, die komende maand uit zijn contract loopt bij Fenerbahçe, gaf zelf aan dat hij de aanstelling van Heitinga ziet als een groot pluspunt. Ook Ajax zou openstaan voor een hereniging.

Dijkshoorn voorspelt dat Tadic meteen de leidersrol zal willen nemen in Amsterdam en daarom moet Heitinga meteen ‘zijn tanden laten zien’. “Niet meteen heel nederig ingesmeerd met veertig kilo stroop in de kont van Tadic kruipen, maar direct keihard laten merken dat je dus helemaal geen zin hebt in een langs de zijlijn hollende voetballer met coach-ambities”, aldus Dijkshoorn.

“Op mijn gevoel zeg ik tegen John: áls Tadic naar Ajax komt, hem de eerste zeven weken niet opstellen. Kijken hoe hij en de clubleiding daarmee omgaan. Ook heel belangrijk: je weet meteen hoe het met de loyaliteit van de Ajax-supporters is gesteld. Je kan er vergif op innemen dat er moet worden gekozen tussen John en Tadic.”

Het positieve gevoel dat Ajax gaf aan Heitinga is volgens Dijkshoorn binnen no-time verdwenen. “Dan heb ik het nog niet eens over het klassieke gesprek dat John met Louis van Gaal zal moeten voeren. Ook niet iets waar hij zich op zal verheugen. Toch, als Tadic hapt, is dat het horrorscenario. Twee mannen die hem precies gaan vertellen wat hij het liefst wil horen. Natuurlijk bepaalt John alles zelf. Niemand anders. Hij en Keizer.”

De komst van Tadic naar Amsterdam is echter nog niet zomaar geregeld, zo stelde Mike Verweij vorige week in de Kick-offpodcast van De Telegraaf. “Op dit moment is de selectie gewoon nog veel te vol en moet er eerst verjongd worden in plaats van nog verder verouderd. Tadic zal dus geduld moeten hebben. Ik weet niet of hij dat heeft.”

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 al voor de Amsterdammers, met wie hij grote successen boekte. De linkspoot won drie titels, twee bekers en één Johan Cruijff Schaal in de Johan Cruijff ArenA. In de zomer van 2023 vertrok hij naar Fenerbahçe. Daar speelde hij in twee jaar tijd 109 wedstrijden, waarin hij 29 doelpunten maakte en 35 assists leverde.