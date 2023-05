‘Als de finale iets duidelijk maakte, was het hoe terecht Feyenoords titel is'

Maandag, 1 mei 2023 om 07:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:19

De binnenlandse media zijn het erover eens: de 104e bekerfinale in het Nederlandse voetbal zal niet de boeken ingaan als degene met het meest hoogstaande spel. Iedere krant in Nederland zag het duel tussen Ajax en PSV vooral gekarakteriseerd worden door het vervelende gedrag van de spelers van beide partijen. Met name Willem Vissers houdt zich namens de Volkskrant niet in.

Na een strafschoppenserie, waarin invaller Fabio Silva de beslissende maakte, trok PSV uiteindelijk aan het langste eind. In reguliere speeltijd waren beide ploegen op 1-1 geëindigd. Vissers zat met pijn in zijn ogen te kijken, zo schrijft hij. "Als de bekerfinale iets duidelijk maakte, was het vooral hoe terecht het aanstaande kampioenschap van Feyenoord is. Zo'n wedstrijd als zondag onder de lentezon in De Kuip, die zien ze normaal niet meer in Rotterdam, waar ze onder trainer Arne Slot gewend zijn geraakt als fijnproeverij", aldus Vissers.

"Lange tijd tergden de acteurs in hun spaghettiwestern het publiek en de sport tot het uiterste", vervolgt de Volkskrant-journalist zijn relaas. "Verdwrongen gezichten. Elke vorm van plezier leek verdwenen uit het spel. Als de acteurs allemaal even goed konden voetballen als simuleren, klagen of elkaar het leven zuur maken, dan was deze bekerfinale een veelkleurig schilderij van schoonheid geweest." Vissers krijgt bijval van zijn collega's in de media. 'Het naaien van elkaar en het onderlinge treiteren en zuigen', betitelt het Algemeen Dagblad het gedrag van de spelers. 'Theater, emoties, testosteron', kopt het NRC bij de wedstrijdreportage.

"De 104e bekerfinale in het Nederlandse voetbal was er niet één die lang herinnerd zal worden om het mooie voetbal", vat de Telegraaf de bekerfinale ten slotte samen. De krant haalt nog wel een feelgood-elementje aan: het optreden van Joël Drommel. "Vanwege zijn goede trainingsinstelling en positieve houding werd de tweede keeper dit seizoen door Van Nistelrooij aangewezen als bekerkeeper en zo kreeg hij alsnog zijn finale. Daarin was gedurende 120 minuten helemaal niets aan te merken op zijn keeperswerk."