Alphonso Davies overweegt contractverlenging bij Bayern na inmenging Kompany

Alphonso Davies vertrekt deze zomer mogelijk toch niet bij Bayern München. Florian Plettenberg van Sky Sport weet dat er nieuwe gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het management van de Canadees en de clubleiding van Bayern, dat het tot medio 2025 lopende contract van de linksback nog altijd wil verlengen.

De 23-jarige Davies wordt al maanden gelinkt aan een overstap naar Real Madrid, dat tot op heden echter geen concreet aanbod bij de verdediger heeft neergelegd. Volgens Relevo denkt Real Madrid wel stevig na over zijn komst en heeft de Champions League-finalist veertig miljoen euro over om hem naar Santiago Bernabéu te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Journalist Graeme Bailey meldde onlangs ook dat Chelsea en Manchester City geïnteresseerd zijn in Davies, al lijkt Real Madrid nog altijd de beste papieren te hebben als het van een transfer komt. Het is nu de vraag of hij daadwerkelijk vertrekt, of dat Bayern het contract van Davies weet te verlengen.

Ook is het mogelijk dat Davies zijn contract niet verlengt, maar dat hij komend seizoen wel voor der Rekordmeister uitkomt. Dat ligt echter niet in de lijn der verwachting, daar Bayern zonder contractverlenging deze zomer moet overgaan tot verkoop om nog een substantieel bedrag aan zijn sterverdediger te verdienen.

Bayern heeft de afgelopen maanden al geprobeerd om het contract van Davies te verlengen, maar slaagde tot op heden niet in zijn missie. Bayern bood hem een contractverlenging tot medio 2029 aan, tegen een jaarlijkse vergoeding van 13 à 14 miljoen euro bruto.

Davies en zijn management hebben de aanbiedingen steevast naar de prullenbak verwezen, omdat de verdediger twintig miljoen euro bruto per seizoen wil zien.

Toch is er mogelijk alsnog een opening, daar de gesprekken tussen Davies en zijn management en Bayern heropend zijn. Die gesprekken komen mede tot stand dankzij inmenging van nieuwbakken trainer Vincent Kompany, die absoluut wil samenwerken met de pijlsnelle geboren Ghanees.

Theo Hernández

Vorige week melddedat Bayern dicht bij het binnenhengelen van Theo Hernández is. Die berichtgeving werd bevestigd door Plettenberg, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Hernández zou de opvolger van Davies moeten worden, maar die transfer lijkt af te hangen van een vertrek van Davies. AC Milan wil minimaal zestig miljoen euro incasseren voor Hernández.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties