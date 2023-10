Almere ‘niet blij’ met clubpsychologe die Ajax-spelers ‘gebroken jongens’ noemde

Maandag, 16 oktober 2023

Almere City heeft gereageerd op de uitspraken van Annemieke Zijerveld over Ajax. De clubpsychologe van de promovendus was zondag te gast bij het NPO Radio 1-programma De Perstribune en vertelde in de show onder meer dat ze bij de Amsterdamse club 'gebroken jongens' zag rondlopen. Almere laat middels een statement weten afstand te nemen van de uitspraken van zijn werkneemster.

"Mijn handen jeuken als ik ze zie spelen", begon Zijerveld zondag over de situatie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie fout gaat is bij de trainer en de staf."

"Hun gedrag stoort me eigenlijk het meeste. Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan", sneerde Zijerveld naar Maurice Steijn en zijn staf.

"Neerslachtig gedrag en geen leiderschap. Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer en de staf als het misgaat. Je kijkt naar de bank, wat stralen ze uit? Hebben zij nog vertrouwen en hoop?"

"Daar zie ik totaal geen voortrekkersrol in en daar erger ik me echt enorm aan, als ik naar de bank kijk", vervolgde Zijerveld. "Dan denk ik: Als je het zelf niet uitstraalt en voelt, hoe kan je het dan van de jongens verlangen?", aldus de sportpsychologe, die onder meer ook nog inging op haar persoonlijke connectie met Hedwiges Maduro, assistent trainer bij Ajax.

Almere laat in een statement weten niet blij te zij met de uitspraken van de eigen werkneemster. "Ze heeft op persoonlijke titel een bijdrage geleverd aan het radioprogramma", schrijft de club.

"In deze uitzending heeft zij een aantal uitlatingen gedaan vanuit haar expertise als zelfstandig klinisch psycholoog. Almere City neemt afstand van deze uitlatingen en benadrukt dat de club respect voor clubs en collega’s hoog in het vaandel heeft staan."

De club meldt niet of de uitspraken van Zijerveld gevolgen hebben voor haar baan in Almere, maar Voetbal International schrijft maandagmiddag dat er 'verder geen concrete stappen volgen'.