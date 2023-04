Almere City stelt supporters van PEC Zwolle hevig teleur: ‘Lekker dan...’

Dinsdag, 18 april 2023 om 19:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

PEC Zwolle-supporters die voor de kampioenswedstijd van vrijdag bij Almere City een kaartje voor een thuistribune hebben gekocht, komen het Yanmar Stadion niet in. RTV Oost meldt dat die kaarten door Almere City worden geannuleerd. Een medewerker van de club laat aan de regionale omroep weten dat die beslissing alles met veiligheid te maken heeft.

Almere merkte dat supporters van de Blauwvingers er alles aan doen om bij het mogelijke kampioensfeestje aanwezig te zijn. De Flevolanders zijn daarom scherp gaan kijken wie de kaarten voor de thuistribunes hebben gekocht. Almere City kwam tot de conclusie dat de nodige kaarten zijn verkocht aan mensen die niet in het systeem van de club voorkomen. "Helaas komt je naam niet voor in onze database en/of blijkt dat je niet in de omgeving van Almere City FC woont", valt er in het mailtje aan de teleurgestelde supporters te lezen. "Op basis hiervan is je kaartje voor deze wedstrijd geannuleerd." Eén van de supporters laat op Twitter weten niet blij te zijn. "Lekker dan... Dag kaartjes voor Almere City - PEC Zwolle. En natuurlijk is Almere City niet te bereiken per telefoon."

lekker dan... daaag kaartjes voor #almpec, en natuurlijk is @AlmereCityFC niet te bereiken per telefoon?????? pic.twitter.com/vxYE6pzLe1 — Martin (@vakkie24) April 18, 2023

Een flinke teleurstelling voor de supporters van de Zwollenaren, al zegt Almere City niet anders te kunnen. "Dit doen we om de veiligheid te waarborgen en dat kan alleen als we weten wie op welke plek zit", laat een medewerker van de club weten aan RTV Oost. Almere City laat verder weten het vervelend te vinden dat sommige mensen hier de dupe van zijn, maar dat het vanwege veiligheidsredenen geen andere optie ziet. Bij andere duels gebeurt het ook, maar dan gaat het om een stuk minder kaarten dan nu het geval is.

PEC heeft vrijdag aan een gelijkspel genoeg om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. De Zwollenaren leken vrijdag al hard op weg naar promotie, maar daar werd door uitgerekend Almere City een streep door gezet. De ploeg van trainer Alex Pastoor had moeten verliezen bij ADO Den Haag om de champagne te laten ontkurken in Zwolle, maar won ondanks een 2-0 achterstand met 2-3. Met vijf wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van koploper PEC op nummer drie Almere City dertien punten.