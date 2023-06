Almere City mag blijven dromen van de Eredivisie na knotsgekke penaltyserie

Zaterdag, 3 juni 2023 om 19:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:59

Almere City FC mag blijven dromen van de Eredivisie. De club uit Flevoland nam de strafschoppen beter dan VVV-Venlo (3-0 na een 1-1 stand na 120 minuten) en plaatst zich derhalve voor de eindstrijd van de Keuken Kampioen Play-Offs. De thuisclub miste twee penalty's en VVV faalde maar liefst vier keer vanaf elf meter. Het eerste duel in Venlo eindigde overigens ook in een 1-1 gelijkspel. Almere City speelt in de finale van de play-offs tegen de winnaar van de ontmoeting tussen FC Emmen en NAC Breda van later deze zaterdagavond. Emmen sloot de heenwedstrijd dinsdag af met een 1-2 overwinning.

Met name VVV liet bitter weinig zien in de eerste helft. Almere City probeerde het wel, maar bij de thuisploeg ontbrak het aan stootkracht in het eerste bedrijf. Het was dan ook niet meer dan logisch dat het scorebord halverwege 0-0 aangaf. De start van de tweede helft was heel anders. Een voorzet van Pascu werd niet goed weggewerkt door Simon Janssen, waarna Lance Duijvestijn van dichtbij optimaal kan profiteren: 1-0. VVV liet het er echter niet bij zitten en trok de stand na ruim een uur spelen gelijk. Soulyman Allouch trok vanaf links naar binnen en krulde de bal net buiten de zestien op schitterende wijze in de rechterbovenhoek: 1-1. Uiteraard grote vreugde bij de doelpuntenmaker en zijn ploeggenoten. De spanning was weer helemaal terug in Almere.

Almere City op koers richting de finale van de play-offs! ????#almvvv — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2023

De schitterende gelijkmaker van Allouch zorgde voor een zogeheten vreugdebiertje vanuit het uitvak met VVV-supporters, waardoor arbiter Edwin van der Graaf het play-offduel tijdelijk stillegde. Na ongeveer tien minuten werd de ontmoeting in Almere hervat. Beide ploegen gingen in de slotfase vol voor de overwinning, om zo de verlenging te kunnen voorkomen. Ondanks enkele gevaarlijke situaties voor beide doelen bleef een winnaar in de reguliere speeltijd echter uit. In het zonnige Almere was dertig minuten aan extra speeltijd dus noodzakelijk geworden, ondanks de meer dan twintig doelpogingen van de thuisspelende ploeg en onder meer een levensgrote kans voor Jeredy Hilterman net voor tijd. De spits werd echter gestuit door de alerte Ennio van der Gouw.

Almere City was ook de bovenliggende partij in de eerste helft van de verlenging, maar de beste kans was juist voor VVV. In de slotminuut. Doelman Nordin Bakker hield de doorgebroken Özcan Yasar van scoren af bij een razendsnelle counter van de bezoekers, waarna de rebound van Nick Venema van de lijn werd gehaald door Hamdi Akujobi, die de bal daarna nogmaals voor de lijn weghaalde. De spanning steeg dus nog verder bij het begin van de tweede helft van de verlenging. Almere bleef zoeken naar de bevrijdende 2-1, maar goede kansen waren niet besteed aan Rajiv Van La Parra en Duijvestijn. Strafschoppen moesten dus de finalist van de Keuken Kampioen Play-Offs aanwijzen, met Almere City als winnaar in een serie met maar liefst zes missers.

Een per-fec-te krul van Soulyman Allouch! ????#almvvv — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2023

Strafschoppenserie Almere City FC - VVV Venlo 2-0

0-0 Van La Parra mist

0-0 Venema mist

0-0 Alhaft mist

0-0 Allouch schiet over

1-0 Duijvestijn schiet raak

1-0 Koglin mist

2-0 Peña schiet raak in de kruising

2-0 De Boer mist, Almere City FC naar de finale

VVV mist maar liefst vier (!) penalty's: Nordin Bakker is de held van finalist @AlmereCityFC ??#almvvv — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2023