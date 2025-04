Almere City FC raakt tweemaal de paal in blessuretijd en verliest van tiental sc Heerenveen

SC Heerenveen heeft zaterdag met moeite met 2-1 gewonnen van Almere City FC. De hekkensluiter kwam nog op voorsprong en speelde enige tijd tegen tien man, maar stand toch met lege handen. Almere City staat met nog vier duels te gaan vijf punten onder de zestiende plaats, ingenomen door Willem II.

Almere City kende een bliksemstart in Heerenveen. Na een vlotte counter schoot Junior Kadile de 0-1 binnen voor de bezoekers. De vreugde was van korte duur, want luttele minuten later tekende Jacob Trenskow voor de 1-1. De aanvaller werd eerst nog afgevlagd wegens buitenspel, maar na een check bij de VAR werd de goal alsnog toegekend.

Het werd nog erger voor Almere City toen Jochem Ritmeester van de Kamp ongelukkig in eigen doel schoot na 35 minuten spelen. Heerenveen startte slecht, maar wist de zaken nog voor het rustsignaal om te draaien. De ploeg van Jeroen Rijsdijk wist dat er na rust het nodige moest gebeuren voor een goed resultaat.

Er was hernieuwde hoop bij Almere City na 68 minuten spelen in het Abe Lenstra Stadion. Mats Köhlert haalde de doorgebroken invaller Charles-Andreas Brym net buiten de zestien neer, waardoor een directe rode kaart volgde. De toegekende vrije trap leverde niet de gelijkmaker op.

Desondanks bleef de bezoekende ploeg het doel van het tiental van Heerenveen opzoeken. Het zorgde voor een spannende slotfase in Friesland, waar de fans van de thuisclub nog eens achter hun elftal gingen staan.

De tijd tikte ondertussen weg in het nadeel van de hekkensluiter uit Almere, waar de degradatiezorgen steeds meer toenemen in de slotfase van het seizoen. De zo gewenste 2-2 bleef uit, Kadile en Brym raakten nog de paal, waardoor de terugkeer naar de Keuken Kampioen Divisie weer een stukje dichterbij is.

Almere City speelt nog drie keer thuis, tegen Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. Het seizoen wordt afgesloten tegen AZ.