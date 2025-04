Almere City doet zichzelf zwaar tekort tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles

Almere City heeft zondag nagelaten om Go Ahead Eagles te verslaan. De Deventenaren deden het beduidend rustiger aan dan in de bekerfinale en Almere kreeg veruit de grootste en meeste kansen. Het bleef echter bij 0-0, en daarmee hebben de Flevolanders nog altijd vier punten achterstand op nummer zestien Willem II. Go Ahead staat zevende, maar is door de bekerwinst al zeker van Europa League-voetbal.

Het was aan het spel van Go Ahead te merken dat de bekerfinale en vooral de nasleep van de feestvieringen nog in de benen zat. De ploeg van succestrainer Paul Simonis begon aardig, maar zakte daarna snel weg. Wel had Kowet de pech dat Ricardo Visus niet met zijn tweede gele kaart werd bestraft na een overduidelijke, geel-waardige overtreding op Victor Edvardsen.

Uitgerekend Visus had Almere aan de overkant op voorsprong kunnen zetten, toen hij een luchtduel won en zijn hoofd tegen de bal zette uit een hoekschop. De Spanjaard had het vizier echter niet helemaal op scherp staan en zag zijn inzet net naast het doel van Jari De Busser verdwijnen.

Uit een voorzet van Thom Haye, die regelmatig veel tijd kreeg van Go Ahead, werd het bijna alsnog 1-0 toen de mee opgekomen verdediger Marvin Martins zijn kopbal op het dak van het doel deed belanden. En de Luxemburger kwam opnieuw dichtbij, toen hij via de grond schoot en de bovenkant van de lat trof.

Ook vlak na rust kreeg Haye te veel tijd en ruime. De Indonesisch international zag zijn inzet gesmoord worden, maar daardoor kreeg Junior Kadile de bal plots voor zijn voeten. De aanvaller schoot snel, maar naast.

De verdiende voorsprong leek even later alsnog te vallen. Haye schilderde een vrije trap keurig op het hoofd van Lawrence, wiens kopbal via de onderkant van de lat binnensloeg. Er werd gekeken of er sprake was van buitenspel en dat bleek inderdaad het geval te zijn.

Almere bleef drukken, maar het ontbrak bij de ploeg van Jeroen Rijsdijk aan de laatste pass en het laatste beetje geluk. Zo schoot Thomas Robinet knap uit de draai richting de verre hoek. De Busser stond paraat en verwerkte de poging van de Fransman tot hoekschop.

Dat geluk was er aan de andere kant wel toen een treffer van Edvardsen werd afgekeurd wegens een overtreding op doelman Nordin Bakker. De doelman werd geraakt, maar liet daarvoor al de bal los voor Edvardsen binnenschoot. De treffer werd desondanks afgekeurd en het bleef ook na acht minuten blessuretijd bij 0-0.