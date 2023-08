Almada scoort fraai, geeft twee assists én reageert op interesse van Ajax

Zondag, 27 augustus 2023 om 09:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:36

Thiago Almada heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn visitekaartje aan Ajax afgegeven. De aanvallende middenvelder van Atlanta United, die bij de Amsterdammers in beeld is als opvolger van Mohammed Kudus, was in het competitieduel met Nashville SC (4-0) goed voor een treffer en daarnaast ook bij de andere drie doelpunten betrokken.

Almada stond in de 26ste minuut aan de basis van de 1-0 van Xande Silva, die na een voorzet op maat van de Argentijn de score wist te openen. De door Ajax begeerde creatieveling verdubbelde vlak na rust de marge door Nashville-doelman Joe Willis met een subtiel stiftje te verschalken: 2-0. In de 56ste minuut knikte vervolgens de aan PSV gelinkte Miles Robinson een hoekschop van Almada tegen de touwen: 3-0.

What a ball from Thiago Almada ?? What a finish from Xande Silva ?? Silva opens his MLS account in style for @ATLUTD. pic.twitter.com/8jABhcgwIw — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd stond Almada ook aan de basis bij de 4-0 van Atlanta United. Hij zette een dribbel in richting het zestienmetergebied van Nashville en stelde invaller Saba Lobanidze na een dubbele één-twee in staat om te scoren. Het mag geen verrassing heten dat Almada uiteindelijk verkozen werd tot Man van de Wedstrijd.

That man Thiago Almada ???? pic.twitter.com/DacMHzW7oT — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

De Argentijns international werd na afloop ook gevraagd naar de interesse van Ajax, dat in hem een potentiële opvolger van de naar West Ham vertrekkende Mohammed Kudus ziet. “Het enige wat ik heb gezegd is dat ik er over na zou denken met mijn familie als er een mooie aanbieding komt. Maar ik speel nu ook bij een grote club en wil gewoon mijn best doen”, aldus Almada.