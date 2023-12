Alles valt in slotminuten op zijn plek (ook bij duel Girona) voor Real Madrid

Real Madrid heeft donderdagavond een hele belangrijke overwinning geboekt in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti speelde tegen Álaves bijna de gehele tweede helft met een man minder, maar wisten via een hele late kopbal van Lucas Vázquez alsnog drie punten mee naar huis te nemen: 0-1. Real profiteert optimaal van een uitglijder van Girona, dat door een laat tegendoelpunt niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Real Betis. Real Madrid, dat eerder in het seizoen won bij Girona (0-3), brengt op basis van onderling resultaat de jaarwisseling door als koploper in de Spaanse competitie.

Ancelotti voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Villarreal (4-1). In plaats van doelman Andriy Lunin stond ditmaal Kepa Arrizabalaga onder de lat. De verdediging werd op twee van de vier plekken gewijzigd.

David Alaba liep in het vorige duel een zware knieblessure op en werd vervangen door Nacho Fernández, terwijl Ferland Mendy vervangen werd door Fran García. Op het middenveld en in de voorhoede werden geen personele wijzigingen aangebracht, al wisselden Jude Bellingham en Brahim Díaz wel van positie.

De eerste helft leverde nauwelijks spektakel op, zeker niet van de kant van Real Madrid. De enige twee schoten van de Koninklijke voor rust kwamen van de schoen van Federico Valverde. De eerste poging, al na 69 seconden, werd gepakt door Antonio Sivera. De keeper van Álaves sloeg even later een harde knal van Valverde weg.

Aan de overzijde kreeg Kepa Arrizabalaga in de eerste helft twee kopballen te verwerken, die geen probleem vormden voor de goalie van Real Madrid. Carlo Ancelotti zal in de rust meer hebben geëist van zijn sterrenploeg. Brahim Díaz werd binnen drie minuten vrijgespeeld aan de rechterkant van het strafschopgebied, maar de vleugelspeler van Real zag zijn schot afketsen op het lichaam van Rafa Marín.

De problemen werden een stuk groter voor Real toen Nacho in de 52ste minuut met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. De verdediger ging achterop de achilles pees staan bij Samu Omorodion en kreeg aanvankelijk geel, maar na een VAR-ingreep besloot scheidsrechter Isidro Díaz de Mera tot rood.

Ancelotti greep direct in door Luka Modric in te brengen voor Aurélien Tchouaméni. In ondertal werd Real Madrid een kwartier voor tijd alsnog gevaarlijk. Rodrygo zag zijn poging rakelings naast de kruising scheren. Een minuut voor tijd kwamen de Madrilenen goed weg bij een kopbal van Marín uit een hoekschop.

Zelf wisten de bezoekers in de tweede minuut van de blessuretijd wél toe te slaan uit een corner. Toni Kroos legde de bal op het hoofd bij Lucas Vázquez, die via de stuit binnenkopte.

Real Betis - Girona 1-1

Eerder op de avond liep Girona averij op in Sevilla. In het Benito Villamarín kwamen de bezoekers nog wel op voorsprong in de 39ste speelminuut, toen Artem Dovbyk raak schoot uit een strafschop. De penalty werd toegekend door arbiter Ricardo De Burgos na een overtreding van Aitor Ruibal in de zestien. In het tweede bedrijf had Girona controle over de wedstrijd en de Catalanen konden via onder meer Dovbyk en Sávio op 0-2 komen, maar het ontbrak de aanvallers aan scherpte in de afronding. Twee minuten voor het einde van de officiële speeltijd deelde Real Betis een harde tik uit: na een carambole voor het doel gaf Germán Pezzella het laatste zetje: 1-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Real Madrid 18 14 3 1 28 45 2 Girona 18 14 3 1 21 45 3 Barcelona 18 11 5 2 13 38 4 Atlético Madrid 17 11 2 4 16 35 5 Athletic Club 18 10 5 3 15 35 6 Real Sociedad 18 8 7 3 11 31 7 Real Betis 18 6 10 2 2 28 8 Getafe 18 6 8 4 1 26 9 Las Palmas 18 7 4 7 0 25 10 Valencia 18 6 5 7 -3 23 11 Rayo Vallecano 18 4 8 6 -8 20 12 Osasuna 18 5 4 9 -8 19 13 Villarreal 18 5 4 9 -9 19 14 Real Mallorca 18 3 9 6 -5 18 15 Sevilla 17 3 7 7 -1 16 16 Alavés 18 4 4 10 -10 16 17 Cádiz 18 2 9 7 -10 15 18 Celta de Vigo 18 2 7 9 -10 13 19 Granada 18 1 5 12 -20 8 20 Almería 18 0 5 13 -23 5

