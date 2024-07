Alleen Marino Pusic kan voorkomen dat talent van Man City Kayky naar Eredivisie komt

Manchester City is van plan om Kayky ook komend seizoen te verhuren, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag. De 21-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller kiest op korte termijn tussen Sparta Rotterdam en Shakhtar Donetsk, voegt Romano toe aan zijn berichtgeving op X.

Kayky, volledige naam Kayky da Silva Chagas, staat sinds medio 2021 onder contract bij Manchester City, dat tien miljoen euro voor hem betaalde. Zijn contract in het Etihad Stadium loopt nog twee seizoenen door, al is de vraag of Kayky ooit zal doorbreken onder manager Pep Guardiola.

De jonge buitenspeler kwam tot dusver tot slechts tien minuten in de hoofdmacht van the Citizens. Een invalbeurt in de FA Cup en een optreden van slechts enkele minuten in een wedstrijd in de Premier League.

Kayky moest het in de afgelopen drie jaar doen met speeltijd in het reserveteam van Manchester City. Hij werd daarnaast verhuurd aan het Portugese Paços de Ferreira en EC Bahia uit zijn geboorteland Brazilië. In januari van dit jaar keerde Kayky terug naar Engeland.

Kayky, die vanwege een knieblessure dit kalenderjaar nog niet in actie kwam, is van origine een linkspoot, al geeft hij de voorkeur aan de rechterflank. Het is inmiddels duidelijk dat hij ook in het seizoen 2024/25 buiten Manchester zal spelen.

Volgens Romano vechten Sparta en Shakhtar Donetsk om Kayky. Het is nog niet bekend of de vleugelaanvaller een voorkeur heeft voor de Eredivisie, of dat de topclub uit Oekraïne hem een betere optie lijkt.

Mocht Kayky voor Shakhtar kiezen, dan krijgt hij te maken met Marino Pusic. De voormalig assistent-trainer van Feyenoord is sinds vorig jaar als hoofdtrainer verbonden aan de grootmacht uit Donetsk.

