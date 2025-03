Primeur Sydney van Hooijdonk bij NAC Breda, dat zorgen Almere City FC vergroot

Almere City FC lijkt een wonder nodig te hebben voor handhaving in de Eredivisie. De hekkensluiter kwam vrijdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NAC Breda, waar Sydney van Hooijdonk voor het eerst dit seizoen scoorde in de Eredivisie. Almere City heeft een achterstand van negen punten op nummer zestien Willem II, dat zondag in actie komt tegen Go Ahead Eagles.

Van Hooijdonk schoot na ruim een kwartier spelen raak voor NAC, na goed voorbereidend werk van Boyd Lucassen. De Bredase euforie was van korte duur, want Charles-Andreas Brym vond slechts een minuut later de bovenhoek namens Almere City: 1-1.

Meer doelpunten vielen er niet te noteren in de eerste helft in Almere, al testte Van Hooijdonk doelman Nordin Bakker nog wel kort voor rust. Een gelijke stand dus halverwege in Flevoland, in de wetenschap dat de thuisclub de punten keihard nodig heeft in de strijd tegen rechtstreekse degradatie.

NAC toonde duidelijk de aanvallende intenties in de beginfase na rust en had pech toen Elías Már Ómarsson net over schoot. De IJslandse aanvaller werd kort daarna naar de kant gehaald door trainer Carl Hoefkens, net als Leo Sauer en Lucassen. Dominik Janosek, Clint Leemans en Casper Staring moesten voor nieuw elan zorgen bij de bezoekers.

Aan de hand van de bedrijvige Thom Haye werd Almere City gaandeweg de tweede helft gevaarlijker voor het doel van NAC. Het leverde echter niet zo de gewenste voorsprong op voor de hekkensluiter, terwijl de tijd wegtikte in het nadeel van de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk.

De Almere-trainer gooide Ali Jasim en Tim Receveur in de slotfase voor de leeuwen, in een poging om alsnog de zege uit het vuur te slepen. NAC hield de rijen gesloten en loerde op de ruimte achter de verdediging van de thuisspelende formatie.

Almere City slaagde niet in de poging om in de laatste paar minuten te scoren en maar liefst staat negen punten onder de voorlopig veilige zestiende plaats. NAC pakt een verdienstelijk punt en handhaaft zich voorlopig op plek tien.