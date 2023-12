‘Alle spelers van Ajax die Real Madrid versloegen zijn mislukt, allemaal’

Dinsdag, 5 december 2023 om 10:46 • Bart DHanis

Ruud Gullit is van mening dat alle Ajax-spelers die in het seizoen 2018/19 Real Madrid versloegen in de Champions League zijn mislukt. Dat heeft hij gezegd bij Rondo, het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport.

Vaste tafelgast Marco van Basten stelt dat jonge spelers voor hun ontwikkeling het beste veel wedstrijden kunnen spelen bij PSV, Ajax of Feyenoord. “Daar kunnen ze vertrouwen op doen en beter worden. Vervolgens ga je dan kijken naar een nog grotere uitdaging.”

Gullit weerlegt het argument van zijn voormalig ploeggenoot bij AC Milan. “Ik ga jou wat zeggen. Alle spelers van Ajax die Real Madrid versloegen in de Champions League (5-3 over twee duels, red.) zijn nergens geslaagd in het buitenland.”

“Er is dus geen zekerheid”, gaat de voormalig winnaar van de Ballon d’Or verder. “Al die spelers zijn allemaal mislukt, allemaal. En het waren bij Ajax echt allemaal toppers”, besluit Gullit.

Ajax wist in 2019 vriend en vijand te verrassen door in Estadio Santiago Bernabeu met 1-4 te winnen van Real. De doelpunten werden gemaakt door respectievelijk Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne.

Namens Ajax stonden verder André Onana, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en Frenkie de Jong op het veld. Na het Champions League-succes van de Amsterdammers konden meerdere spelers rekenen op een transfer.

Onana verkaste naar Internazionale, waar hij vorig seizoen de finale van de Champions League mee haalde. Manchester United nam hem afgelopen zomer voor vijftig miljoen euro over en sindsdien staat hij onder de lat op Old Trafford.

De Ligt verhuisde voor 75 miljoen euro naar Juventus en draagt nu het shirt van Bayern München, waar hij ploeggenoot is van Mazraoui. De Jong is een van de dragende krachten van FC Barcelona en Ziyech speelt momenteel bij Galatasaray.

Neres transfereerde naar Shakhtar Donetsk, maar verhuisde vanwege de oorlog in Oekraïne naar Benfica. Van de Beek kwakkelde de afgelopen jaren veelal met blessureleed en gaat komende winter waarschijnlijk de deur bij United achter zich dichttrekken.