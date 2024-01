Alle seinen op groen: Jadon Sancho gaat Man United en Ten Hag verlaten

Jadon Sancho gaat zo goed als zeker terugkeren bij Borussia Dortmund, meldt BILD. Die Schwarz-Gelben hebben een doorbraak bereikt in de onderhandelingen met Manchester United, waardoor de huurdeal op een aantal details na rond is. Sancho moet vrijdag al aansluiten bij het trainingskamp van Dortmund in Marbella.

Dinsdag werd al duidelijk dat Sancho op weg is naar zijn oude werkgever. De 23-jarige aanvaller, die onder Erik ten Hag is verbannen bij United, keert op huurbasis terug in het Westfalenstadion.

De enige plooi die nog moet worden gladgestreken is de huursom. Naar verluidt zal die rond de drie miljoen euro gaan liggen.

Sancho maakte tussen 2017 en 2021 al furore bij Dortmund, waardoor de club zijn voormalig smaakmaker maar wat graag terug naar het Ruhrgebied wilde halen. Het liefst deed BVB dat op definitieve basis, maar de vraagprijs bleek te gortig.

United betaalde Dortmund in 2021 nog 85 miljoen voor Sancho. Dat prijskaartje heeft de rechtspoot nimmer waar kunnen maken.

Tot dusver speelde Sancho 82 officiële wedstrijden voor de huidige nummer zeven van de Premier League. Daarin was de Engelsman goed voor 12 doelpunten en 6 assists.

Het komt bij lange na niet in de buurt van zijn cijfers bij Dortmund, waar hij in 137 officiële wedstrijden 50 doelpunten en 64 assists produceerde. De Duitsers hopen dat Sancho zijn oude vorm weer zal hervinden.

Dat zou zowel Sancho als Dortmund goed uitkomen. Sancho wil zich in de kijker van de Engelse bondscoach spelen en Dortmund wil Champions League-voetbal bewerkstelligen. Het is onbekend of de huidige nummer vijf van de Bundesliga een koopoptie heeft bedongen. Sancho ligt op Old Trafford nog vast tot medio 2026.

