Alkmaar meldt zich in concurrentiestrijd met Rotterdam om nieuwe locatie KNVB

De gemeente Alkmaar stelt zich kandidaat voor het huisvesten van de KNVB, dat laat de gemeente in een video op social media weten. Diverse gemeentes toonden eerder al interesse, waaronder Breda, Almere, Lelystad en de combinatie Rotterdam/Barendrecht.

De KNVB kondigde eerder dit jaar aan te kijken naar mogelijkheden om te verhuizen, vanwege ruimtegebrek in Zeist. Gemeentes kunnen zich tot 31 december aanmelden bij de KNVB. Daarna gaat de bond met maximaal vijf gemeentes in gesprek.

De Rotterdamse sportwethouder Faouzi Achbar liet eerder weten dat hij de kans groot acht dat de KNVB voor Rotterdam kiest, maar de KNVB sloot ook niet uit dat Zeist alsnog als locatie blijft, als daar uitbreiding mogelijk blijkt. Nu krijgt Rotterdam dus concurrentie van Alkmaar, nadat Breda, Almere en Lelystad al eerder interesse toonde.

“De gemeente Alkmaar heeft hiervoor een locatie gevonden tussen de golfbaan Sluispolder en het Olympiapark”, laat het in een video weten. “Deze plek biedt alle ruimte voor de gevraagde velden en faciliteiten in een groene, parkachtige omgeving.”

Rotterdam wil de KNVB samen met Barendrecht opvangen. Omdat er in Rotterdam zelf weinig ruimte is om de KNVB te vestigen, werd er besloten om Barendrecht bij het plan te betrekken.

“Rotterdam kwam hiermee en ik was meteen enthousiast”, zegt de Barendrechtse wethouder Lennart van der Linden in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Daarna is het snel gegaan. We zijn al een sportieve gemeente, maar dit zou een geweldige impuls zijn voor ons sportklimaat. Hier kunnen we op allerlei manieren van profiteren.”

Over het gekozen gebied was eerder nog onenigheid tussen Barendrecht en Rotterdam. Barendrecht wilde op de locatie een AZC openen, maar Rotterdam was geen voorstander van dit idee.

“Een azc maakt gebruik van faciliteiten, de komst van de KNVB zou juist een enorme impuls zijn voor Rotterdam-Zuid", zegt Achbar. Barendrecht hoopt dat beide plannen samen kunnen gaan. “De KNVB zoekt twintig hectare, dit gebied is bijna vijf keer zo groot", zegt Van der Linden. “Het is niet het één of het ander, ik denk dat het allemaal samen kan gaan.”