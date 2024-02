Alireza Jahanbakhsh schiet Iran in minuut 96 naar halve finale Azië Cup

Iran heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de halve finale van de Azië Cup. Het land was in de kwartfinale met 2-1 te sterk voor Japan door een benutte strafschop van Alireza Jahanbakhsh. De Feyenoorder sloeg in de laatste minuut van de blessuretijd toe.

Bijzonderheden

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Met Feyenoorders Jahanbakhsh en Ayase Ueda in de basis leek het duel tussen Iran en Japan lange tijd af te stevenen op een verlenging. Nadat Hidemasa Morita Japan na een klein half uur spelen op voorsprong had gezet, trok Mohammad Mohebi de stand in de tweede helft gelijk. De beslissing viel diep in de blessuretijd, toen Jahanbakhsh mocht aanleggen vanaf elf meter en niet faalde: 2-1. De Feyenoorder groeide daarmee uit tot absolute held van Iran en stuurt Ueda terug naar Rotterdam.

Iran - Japan 2-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

28' Hidemasa Morita 0-155' Mohammad Mohebi 1-1 (assist: Sardar Azmoun)90+6' Alireza Jahanbakhsh 2-1 (penalty)