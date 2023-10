Algemeen Dagblad weet besluit Ajax over aanblijven Maurice Steijn

Zondag, 8 oktober 2023 om 21:41 • Tom Rofekamp

Maurice Steijn blijft voorlopig aan als trainer van Ajax, weet het Algemeen Dagblad. De clubleiding zou al wel nadenken over een opvolger, maar houdt vooral hoop dat de huidige eindverantwoordelijke het na de interlandperiode weer op de rit krijgt. Ook het feit dat Alex Kroes nog niet begonnen is, speelt een rol.

Journalist Fabrizio Romano was er na het verlies tegen AZ (1-2) als de kippen bij om het intern overleg bij Ajax over Steijns toekomst te communiceren. Collega Johan Inan van het Algemeen Dagblad weet zondag meer te melden.

"Een paar uur nadat het elftal met de nederlaag tegen AZ en een zestiende plaats een nieuwe historisch dieptepunt bereikte, waren de signalen vanuit de clubleiding dat nog altijd niet tot een trainerswissel zal worden besloten", schrijft Inan. "Nog altijd ook met de hoop dat Ajax zich onder hem herpakt, eventueel met wat herstelwerkzaamheden tijdens de interlandperiode."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is niet dat op de achtergrond niet wordt nagedacht over een nieuwe coach. Een logische, breed gedragen, opvolger heeft Ajax echter nog niet voorhanden." Ajax ziet het volgens Inan niet zitten om Hedwiges Maduro eventueel door te schuiven. De clubleiding wil voorkomen dat een Ajax-icoon, net als John Heitinga vorig seizoen, een deuk in zijn nog jonge trainerscarrière oploopt.

Ook het feit dat interim-directeur Jan van Halst nog de lakens uitdeelt, zou meewegen in Ajax' beslissing. "Van Halst is degene die een (interim-)coach moet aanstellen. Aangezien een eventuele opvolger van Steijn minimaal het seizoen afmaakt, regeert Van Halst dan automatisch over zijn graf. Dat wil de bestuurder, die op de winkel past en stopt als Alex Kroes in maart begint, niet. Net zoals Kroes een wisseling van de wacht het liefst helemaal zelf regisseert."

Inan houdt nog wel een slag om de arm. De journalist noemt het 'hoogstwaarschijnlijk' dat Steijn na de interlandbreak nog trainer van Ajax is, maar sluit een ontslag niet helemaal uit. "Ajax doet min of meer hetzelfde als een jaar geleden, toen werd besloten Alfred Schreuder na een horrorweek voor de winterstop aan te houden. Om vervolgens nog verder af te glijden."

Steijn en Ajax kennen de slechtste seizoenstart ooit in de Eredivisie. Sinds de oprichting van de competitie in 1956 hadden de Amsterdammers altijd minimaal zeven punten na zes wedstrijden. Onder Steijn staat Ajax op vijf punten. Na de interlandbreak vervolgt de huidige nummer zestien van de competitie met een uitwedstrijd bij hekkensluiter FC Utrecht.