Alfred Schreuder laat contract om bijzondere reden al na 4 maanden ontbinden

Woensdag, 8 november 2023 om 11:15 • Wessel Antes • Laatste update: 11:34

Alfred Schreuder is niet langer trainer van Al-Ain FC, zo laat de club uit de Verenigde Arabische Emiraten weten via de officiële kanalen. Het contract van de 51-jarige oefenmeester uit Barneveld is in goed overleg ontbonden. Niet vanwege de prestaties van Al-Ain, maar omdat Schreuder het niet goed kon vinden met de rest van zijn technische staf.

Schreuder vertrok eind januari 2023 op een vervelende manier bij Ajax, waarna hij in mei tekende bij Al-Ain. Sinds 1 juli was hij officieel in dienst. In totaal stond de voormalig assistent-trainer van Ronald Koeman (bij FC Barcelona) tijdens vijftien officiële wedstrijden aan het roer bij Al-Ain. Dertien duels wist Schreuder winnend af te sluiten, slechts twee duels gingen verloren. Toch is in overleg besloten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen.

In het clubstatement laat Al-Ain weten dat een gebrek aan samenhang tussen de coach en zijn staf de reden is achter het besluit. Schreuder en zijn vermogende ex-werkgever zijn per direct uit elkaar. De club laat weten binnen enkele uren een opvolger te presenteren.

Over de invulling van de technische staf van Al-Ain is op het betrouwbare Transfermarkt weinig bekend. Wel had Schreuder zijn jongere broer Bart (40) meegenomen als assistent-trainer tijdens zijn kortstondige avontuur in het Midden-Oosten.

Hoogstwaarschijnlijk heeft Al-Ain dus ook afscheid genomen van Bart Schreuder, die eerder voornamelijk actief was in het Nederlandse amateurvoetbal. In het statement op social media valt dit echter niet te lezen. Wel wenst de club Schreuder succes in zijn verdere carrière als hoofdtrainer.

Voor Schreuder komt er zo opnieuw snel een einde aan een trainersklus waarbij hij eindverantwoordelijke is. Bij Club Brugge stond hij tussen januari 2022 en juni 2022 21 wedstrijden aan het roer, waarna hij de uitdaging bij Ajax aanging.

In Amsterdam wist Schreuder echter niet te presteren, waardoor hij na 26 duels zijn congé kreeg. Bij Al-Ain vertrekt Schreuder na vijftien wedstrijden met een fraai puntengemiddelde van 2,6 per wedstrijd. Dat is een hoger aantal dan hij bij Club (2,33) en Ajax (1,65) wist te noteren.