Alfred Schreuder geeft duidelijkheid over toekomst als trainer en benoemt mogelijke toekomstoptie

Alfred Schreuder stopt na dit seizoen als trainer van Al-Nasr SC in Dubai, zo meldt de Nederlander in een interview met de Gazet van Antwerpen. De 52-jarige heeft een contract tot de zomer van 2025 en heeft besloten niet te verlengen. Over wat hij daarna gaat doen is de oefenmeester ook vastberaden.

Het Nederlands getinte Al-Nasr staat momenteel achtste in de UAE Pro League. De club heeft bekende namen onder contract zoals Leroy Fer, Othmane Boussaid en Marouan Azarkan. Toch kan dit de trainer niet overtuigen om te blijven.

“Nog zeven wedstrijden en dan ben ik weg hier”, vertelt Schreuder. “Ik neem dan minstens een half jaar vakantie. Ik zit al sinds mijn veertiende in het voetbal. Ik wil wat kalmer aan gaan doen en clubs hoeven dan ook niet aan te kloppen.”

“Ooit keer ik terug in België”, voegt de voormalig Ajax-trainer toe. “Ik heb nog altijd goed contact met de mensen van Club Brugge. Ik had er een hartstikke leuke tijd.”

In 2021/2022 pakte Schreuder zijn eerste en tot nu toe enige prijs als trainer met Club. “Dat was ook echt door de spelers”, aldus Schreuder. “Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen en Denis Odoi kwamen toen in de winter en we hadden ook al sterke namen zoals Charles De Ketelaere, Noa Lang en Bas Dost.”

“Wij wonnen toen vijftien van de achttien wedstrijden. Uiteindelijk bleef van mijn selectie alleen Simon Mignolet, Brandon Mechele en Hans Vanaken over. We hadden een sterk team, maar of het beter was dan het huidige elftal weet ik niet.”

Club Brugge staat momenteel tweede in de Championship Groep van de Jupiler Pro League. Het gat naar nummer één KRC Genk bedraagt nu vier punten met nog acht wedstrijden te gaan. Ook speelt de ploeg op 4 mei de finale van de Belgische beker tegen Anderlecht.