Alexis Sánchez luidt noodklok tegenover pers: ‘We douchen in uitwerpselen’

Maandag, 20 november 2023 om 11:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:54

Alexis Sánchez is niet blij met de huidige stand van zaken bij de nationale ploeg van Chili. Het gaat niet alleen sportief moeizaam, maar ook de facilitaire voorzieningen laten nogal wat te wensen over. Over dat laatste deed de Internazionale-aanvaller een boekje open op een persmoment. "Onze eigen uitwerpselen kwamen uit de kraan."

Chili kwakkelt in de WK-kwalificatiepoule en wist ook donderdagnacht niet te winnen. Het kwam niet verder dan een 0-0 tegen Paraguay op eigen bodem.

Het duel werd afgewerkt in het stadion van Colo–Colo, het Estadio Monumental David Arellano. De Chilenen kwamen daar voor een bijzonder onaangename verrassing te staan.

"Ik zat te stretchen in de douche toen onze eigen uitwerpselen ineens over ons heen kwamen", klaagt vice-captain Sánchez zondag. "Is dit het nationale team of een derdeklasser?"

Ook het sanitair in het trainingscentrum zou gebrekkig zijn. "Er waren drie douches die niet werkten. We hebben om de beurt moeten douchen."

Het is het volgende hoofdstuk in de crisis waarin Chili verkeert. Daarom besloot bondscoach Eduardo Berizzo ook al op te stappen, daar hij niet dacht het tij nog te kunnen keren.

Onder interim-coach Nicolás Córdova kan Chili dinsdag een belangrijke stap zetten richting WK-kwalificatie. Het moet op bezoek bij Ecuador, de huidige nummer vijf in de Zuid-Amerikaanse poule.

De nummers één tot en met zes kwalificeren zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De nummer zeven maakt nog kans via een intercontinentale play-offronde.