Alex Kroes werkte al veelvuldig samen met ‘de beoogde hervormer van Ajax’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 00:03 • Jan Hoeksema

Marijn Beuker is allesbehalve een onbekende voor Alex Kroes, zo weet Voetbal International te melden dinsdagavond. Beide heren staan voor een functie bij Ajax, nadat ze eerder al veel in contact waren toen Kroes nog bij Go Ahead Eagles in dienst was.

'De beoogde hervormer van Ajax', zoals Voetbal International Beuker aanduidt, sparde om zijn voetbalkennis te vergroten met veel bekende namen uit de Nederlandse voetballerij. Zo sprak hij onder meer veel met Robert Eenhoorn, Toon Gerbrands, Guus Hiddink en Louis van Gaal.

Overigens tipte laatstgenoemde eerder ook al de naam van Beuker. In 2017 werd de voormalig bondscoach gevraagd wie de nieuwe technisch directeur van de KNVB moest worden, waarop Van Gaal verwees naar Beuker.

Daarom is het voor sommige ingewijden ook geen verrassing dat Van Gaal nu wederom uitkomt bij de huidige technisch directeur van Queen's Park, ditmaal voor een functie binnen Ajax. Beuker sprak in een eerder stadium ook al veel met Kroes, de toekomstige algemeen directeur van de Amsterdamse club.

"Bij AZ was Kroes bezig met het internationaal verkopen van de ideeën uit de opleiding van de Alkmaarders. Veel documenten waar Kroes de boer mee opging, waren opgesteld door Beuker", schrijft het voetbalmedium.

Werkwijze Beuker

Beuker werkt graag met een bepaalde structuur binnen een voetbalorganisatie. Zo is hij er bijvoorbeeld van overtuigd dat clubs er baat bij hebben om zowel een directeur voetbalzaken als een technisch directeur of technisch manager in dienst te hebben.

Op deze manier kan de directeur voetbalzaken zich focussen op de langetermijnvisie van de club, waardoor hij zich vooral bezighoudt met de jeugdopleiding, de scouting en de speelwijze. De andere technische positie kan zich dan richten op het transferbeleid.