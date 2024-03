Alex Kroes staat voor zware opgave: ‘Toptrainers kiezen niet voor Ajax’

Wim Kieft denkt dat Ajax komende zomer een lastige zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer tegemoet gaat. Dat laat de 61-jarige Amsterdammer optekenen in zijn wekelijkse column namens De Telegraaf. Kieft zag de laatste weken regelmatig grote namen voorbijkomen, maar verwacht niet dat Ajax in staat is een absolute toptrainer aan te trekken.

In zijn column blikt Kieft alvast vooruit op volgend seizoen. Het contract van John van ’t Schip als trainer loopt eind juni af, waarna hij op papier verder zal gaan als technisch medewerker bij Ajax. Zodoende zullen de Amsterdammers op zoek gaan naar een nieuwe eindverantwoordelijke, die de club weer een stapje richting Feyenoord en PSV zal moeten loodsen.

Kieft moet lachen om de suggesties die de revue passeren. “Of Van ’t Schip na dit seizoen als hoofdtrainer blijft verbonden aan Ajax is niet duidelijk, maar als er namen langskomen als die van Thomas Tuchel, José Mourinho of Josep Guardiola dan neem ik dat allemaal niet serieus”, aldus de voormalig topspits.

“Toptrainers kiezen niet voor Ajax”, gaat Kieft verder. “Iedereen weet toch dat zulke types kiezen voor de grootste competities, voor clubs waar ze acht keer meer verdienen, waar veel beter voetbal wordt gespeeld en ze de beschikking krijgen over topspelers.” Onlangs repte journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf in de voetbalpodcast Kick-off dat voormalig Chelsea-manager Graham Potter het wel ziet zitten om bij Ajax aan de slag te gaan.

Kieft denkt dat Ajax het dichter bij huis gaat zoeken. “Je hoort ook de namen van Frank de Boer en Pascal Jansen en dat zijn reëlere opties. Zeker omdat Ajax in eerste instantie een voorkeur heeft voor een Nederlandse trainer.”

Toch is de analist van Veronica Offside niet direct enthousiast. “Of Jansen de persoonlijkheid heeft om Ajax er bovenop te helpen, is de vraag. Bij AZ heeft hij het aardig gedaan. Alleen werkte hij daar in de luwte en werd hij steeds onzekerder toen het de laatste maanden moeizamer ging.”

De genoemde Jansen was zondag andermaal aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De bij AZ ontslagen trainer was in Amsterdam om de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht (2-0) bij te wonen. Jansen zat in een skybox een rij achter Steven Bergwijn, die door blessureleed voorlopig niet inzetbaar is.

