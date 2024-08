Alex Kroes noemt drie namen van spelers die mogelijk alsnog vertrekken bij Ajax

Het zijn drukke dagen voor Ajax op de transfermarkt, zo verklaart technisch directeur Alex Kroes donderdagavond voorafgaand aan het duel met Jagiellonia in de play-offs van de Europa League. De kans is zeker aanwezig dat er nog enkele spelers op het laatste moment vertrekken.

''Er spelen wel wat zaken rondom Carlos Forbs en Benjamin Tahirovic. En over Silvano Vos staat van alles in de media'', laat Kroes weten in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport. ''En misschien nog één of twee dingen die kunnen spelen.''

Olympique Lyon heeft zich reeds gemeld met een bod van 15 miljoen euro op Forbs. ''Dat is een reëel bod'', aldus de technisch directeur van Ajax. ''We moeten zien hoe dat verder gaat uitpakken. Er heeft ook een andere club interesse in hem, dus we zijn er druk mee bezig.''

''De transferwindow is in Nederland en een paar andere landen nog een paar dagen open. Maar het grote geld zal morgen (vrijdag, red.) binnen moeten komen. Morgen is voor ons een heel belangrijke dag. Misschien gebeurt er vanavond al wel wat'', zo benadrukt de Ajax-directeur.

Weghorst en andere spitsen

Ajax heeft Wout Weghorst definitief binnen. Vahle wil in dat kader weten of Chuba Akpom en Brian Brobbey dan alsnog vertrekken. ''Rond beide spelers spelen allerlei dingen'', beaamt Kroes. ''Maar of er echt iets gaat gebeuren, is moeilijk te voorspellen. Wout is niet alleen gehaald omdat één van die twee spelers per se moet vertrekken.''

Kroes gaat daarna specifieker in op Brobbey en Steven Bergwijn. ''Daar speelt op dit moment niets concreets. We hopen vooral dat ze laten zien dat ze heel goed kunnen spelen. Wat we allemaal eigenlijk al wel weten.''

De directeur van Ajax gaat tot slot nader in op eventuele aanwinsten. ''Dat is afhankelijk of er nog iets verkocht gaat worden. Ik heb absoluut een wensenlijst. Maar zolang wij niet kunnen verkopen, zullen wij waarschijnlijk niet veel doen.''