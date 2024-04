‘Alex Kroes belde hem op en zei: ’Op 14 april wipt Ajax over jullie heen‘’

FC Twente verwachtte in de winterstop nog dat de club een spannende strijd met Ajax zou gaan moeten aanbinden om de derde plaats in de Eredivisie, dat onthult Tubantia-journalist Leon ten Voorde in voetbalpodcast De Ballen Verstand.

“Ik was in de winterstop bij Twente op trainingskamp en dan knoop je wat gesprekjes aan met de mensen van de club”, begint Ten Voorde in de podcast.

“Ik vroeg ze met welke tegenstander ze nog het meeste rekening hielden na de winterstop. Iedereen gaf hetzelfde antwoord: Ajax.” Ajax staat momenteel zesde en heeft slechts drie punten meer dan achtervolgers FC Utrecht en Go Ahead Eagles.

Ajax verloor tussen 2 november en 3 februari geen duel in de Eredivisie en klom van de achttiende plaats op naar plek vijf, waar de club afgelopen zondag vanaf werd gestoten door NEC.

“De inmiddels geschorste Alex Kroes nam in die periode zelfs contact op met de technisch directeur van Twente, Arnold Bruggink”, gaat Ten Voorde verder.

“Kroes belde Bruggink op en zei hem dat Ajax op 14 april (wanneer beide ploegen elkaar treffen in de Johan Cruijff ArenA, red.) over Twente heen zou wippen.” Ajax staat inmiddels vijftien punten achter op de Tukkers.

Kroes werd vorige week geschorst door de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club, omdat hij zou hebben gehandeld met voorkennis. De bestuursraad van de vereniging, die meer dan 70 procent van de aandelen bezit, onderzoekt de mogelijkheden om deze schorsing af te zwakken en staat tegenover de RvC.



