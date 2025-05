Alex Kroes heeft voor de camera van Ajax TV gereageerd op de aanstelling van John Heitinga als nieuwe hoofdtrainer. Technisch directeur Kroes laat weten dat hij Heitinga vorig nog niet klaar achtte voor het hoofdtrainersschap bij Ajax, maar daar is na het afgelopen seizoen verandering in gekomen.

"John Heitinga is zeer gedreven, ambitieus. Een freak, met de beste intenties en bedoelingen zeg ik dat woord", opent Kroes in gesprek met verslaggever Daniel Schoonenboom. "Vorig jaar stond hij ook al op onze lijst. Marijn (Beuker, red.) en ik hebben hem uitgebreid gesproken."

Heitinga is in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Francesco Farioli, die door een verschil van inzicht besloot te vertrekken. Heitinga was eerder al even interim-trainer bij Ajax, hoopte op een vaste aanstelling, maar werd gepasseerd door toenmalig directeur Sven Mislintat, die koos voor Maurice Steijn.

Heitinga zat na de afwijzing zeker niet stil en ging al snel als assistent van David Moyes aan de slag bij West Ham United. Medio 2024 maakte de voormalig centrumverdediger de overstap naar Liverpool, waar hij onder manager Arne Slot kampioen van Engeland werd.

"Op dat moment dachten we dat hij nog niet klaar was voor deze stap", doelt Kroes op de zomer van 2024, "maar nu wel. Ik denk dat hij de afgelopen tijd heel veel geleerd heeft in Liverpool. Ik denk dat hij er klaar voor is nu, om Ajax wéér het volgende stapje te laten zetten."

"Ik denk ook dat als je in een staf kan rondlopen met Arne Slot, met spelers als Salah en Van Dijk, in de Champions League en Premier League, waar je elke week speelt... Ik denk dat hij een hele goede ontwikkeling heeft doorgemaakt."

Kroes hecht veel waarde aan het freak-gehalte bij Heitinga. "Ik denk dat dat de enige manier is om succesvol te zijn in het voetbal. Er komt ontzettend veel op je af. Je moet 24 uur per dag met je vak bezig zijn. Niets aan het toeval overlaten. Op alles voorbereid zijn. Dag in dag uit."

"Trainingen perfect voorbereiden met het oog op de wedstrijden, de discipline die erbij komt kijken. Daar moet je wel een beetje positief gek voor zijn om het maximale uit jezelf, de staf, de staf daar weer omheen en de spelers te halen. Daar moet je dan de leider in zijn om de standaard te zetten", aldus Kroes.