Alessio Zerbin staat met twee doelpunten binnen twee minuten op voor Napoli

Napoli heeft de finale van de Supercoppa Italia bereikt ten koste van Fiorentina. In Riyadh waren de manschappen van Walter Mazzarri met 3-0 te sterk voor La Viola. Napoli treft de winnaar van het duel tussen Inter en Lazio, die het vrijdagavond tegen elkaar opnemen, in de finale.

Bijzonderheden:

De ‘thuisploeg’ kwam na ruim twintig minuten spelen op voorsprong dankzij Giovanni Simeone. Napoli kwam er razendsnel uit op de counter en Juan Jesus stuurde de doelpuntenmaker weg met een fijne steekpass. Simeone schoot vervolgens in de verre hoek achter Fiorentina-keeper Pietro Terracciano: 1-0, wat ook direct de ruststand was. Jonathan Ikoné verprutste op slag van rust namelijk een strafschop.

In de tweede helft stond Alessio Zerbin op met twee doelpunten binnen twee minuten. Giovanni di Lorenzo kopte vanuit een hoekschop richting de tweede paal, waar Zerbin van dichtbij kon binnenschieten: 2-0. De jonge Italiaan profiteerde vrijwel direct daarna ook van een fout in de opbouw van Fiorentina, overbrugde ruim veertig meter en werkte in de verre hoek binnen: 3-0.

Napoli – Fiorentina 3-0

22’ 1-0 Giovanni Simeone (assist: Juan Jesus)84’ 2-0 Alessio Zerbin (assist: Giovanni di Lorenzo)86’ 3-0 Alessio Zerbin