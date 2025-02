Alejandro Garnacho zorgt voor verbazing met foto op Instagram na zege Manchester United

Alejandro Garnacho werd woensdagavond vlak voor rust al gewisseld tijdens Manchester United - Ipswich Town (3-2). Hij was daar niet blij mee, en leek dat met een foto in z’n Instagram Story even te benadrukken, na afloop van het duel.

Het stond 2-1 in het voordeel van Manchester United toen Patrick Dorgu met een directe rode kaart kon inrukken. De linkervleugelverdediger bezorgde Omari Hutchinson bijna een gebroken scheenbeen.

Arbiter Darren England had de ernst van de overtreding in eerste instantie niet waargenomen, maar kon na ingrijpen van de videoscheidsrechter niet anders dan Dorgu de rode kaart geven. Dat had ook gevolgen voor Garnacho.

Manager Rúben Amorim wilde namelijk na het vertrek van Dorgu absoluut niet met een verdediger minder spelen, en besloot daarom Noussair Mazraoui in het veld te brengen. Dat ging ten koste van Garnacho.

Daar was de Argentijn niet van gediend. Hoewel hij nog even wat troostende woorden van Amorim kreeg, liep hij na zijn wissel rechtstreeks door naar de kleedkamer.

Uiteindelijk won Manchester United het duel dus wel, met een man minder: 3-2. Na afloop van het duel ging Amorim op de persconferentie nog in op het gedrag van Garnacho. “Ik ga daar met hem over praten”, aldus de manager. “Ik zal er tijdens de volgende persconferentie op terugkomen.”

Garnacho zelf liet overigens ook nog van zich horen: middels een foto in zijn Instagram Story. Die foto is vermoedelijk gemaakt vlak na zijn wissel, want Garnacho ziet er teleurgesteld uit. Een wat opmerkelijke keuze van de aanvaller, gezien het feit dat zijn team uiteindelijk wel gewoon heeft gewonnen.