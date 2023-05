Alarmfase 1 bij Vitesse: grote bezorgdheid over voortbestaan van club

Dinsdag, 16 mei 2023 om 10:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:44

Insiders van Vitesse maken zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de club, zo laten zij weten tegenover De Telegraaf. Vorige week kregen de Arnhemmers de mededeling van de licentiecommissie van de KNVB dat goedkeuring voor het overnameproces opnieuw maanden vertraging heeft opgelopen. Vitesse moet nu waarschijnlijk een miljoenenbedrag lenen bij de beoogde eigenaar Coley Parry van de Common Group. Juist hier worden door de insiders vraagtekens bij gezet.

De Telegraaf is benaderd door enkele mensen met een langjarige ervaring in het betaald voetbal - ook in Arnhem - die grote vraagtekens zetten bij de huidige koers en vrezen voor het voortbestaan van de 131-jarige club, als die wordt doorgezet. Volgens deze insiders zijn er inmiddels twijfels ontstaan over ‘de kapitaalkracht van Parry en de herkomst van de gelden waarmee hij de overname wil doen’.

Waar het goedkeuringsproces van de vorige overname van Vitesse door Valeriy Oyf in 2018 maar iets meer dan twee maanden in beslag nam, wacht de club nu al negen maanden. In tegenstelling tot Parry had Oyf zelf de financiële middelen om de club te runnen. De Amerikaan Parry moest met de pet rond bij investeerders. De licentiecommissie wil eerst inzicht krijgen in de herkomst van de gelden. Onder meer een grote investeerder uit Egypte wordt ‘helemaal doorgelicht’. Eerdere toezeggingen over het te investeren bedrag in Vitesse heeft Parry naar verluidt ook naar beneden moeten bijstellen.

Door de insiders wordt de kans reëel geacht dat na de additionele onderzoeken naar de connectie van Vitesse met Abramovich in het verleden en de herkomst van de door Parry ingebrachte gelden door de licentiecommissie geen goedkeuring verleend zal worden voor de overname. Bij een eventuele afwijzing blijven de investeringen die nu al door Parry zijn gedaan leningen.

Een nieuwe lening bij Parry van tien miljoen euro, die nu nodig lijkt, levert volgens de bronnen acuut gevaar op voor de continuïteit van Vitesse. De club komt bij een afwijzing van de licentiecommissie dan mogelijk met een schuld van twintig miljoen euro te zitten. Indien er dan geen nieuwe investeerder wordt gevonden, betekent dat mogelijk het einde van het voortbestaan van Vitesse.

Reactie Parry en Vitesse

Vitesse en de beoogde eigenaar Coley Parry van de Common Group laten in een reactie aan De Telegraaf weten, zich niet te herkennen in de bewering, dat de financiële toezeggingen naar beneden zijn bijgesteld. "Het eerder afgegeven commitment is onveranderd, Parry heeft altijd aan alle financiële afspraken voldaan en gaat Vitesse met een nieuwe lening ook helpen om door het komende seizoen heen te komen", zo citeert de ochtendkrant."

Parry acht de kans niet groot dat Vitesse bij een afwijzing van de overnamen door de licentiecommissie van de KNVB met een schuld van ergens tussen de tien en twintig miljoen euro aan hem achterblijft. Zowel de beoogde Amerikaanse eigenaar als de club is vol vertrouwen over het goedkeuringsproces door de licentiecommissie van de KNVB. Beide rekenen ze erop dat de aandelentransactie naar de Common Group wordt goedgekeurd. In dat geval worden de leningen omgezet in kapitaalstortingen.