Alan Shearer dolt middels grappige foto met Harry Kane: ‘Het is tijd om te gaan’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 14:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:49

Alan Shearer hoopt dat Harry Kane op korte termijn een transfer naar Bayern München maakt. Shearer, die topscorer aller tijden in de Premier League is, grapt op Twitter dat de aanvalsleider van Tottenham Hotspur zijn overgang naar Bayern snel moet afronden. Kane lijkt voor een vaste transfersom van honderd miljoen euro én twintig miljoen euro aanbonussen naar der Rekordmeister te vertrekken.

Come on Harry it’s time to go! ?? pic.twitter.com/rm284IXOXR — Alan Shearer (@alanshearer) August 11, 2023

Vrijdagochtend ging nog even het gerucht rond dat Kane geen toestemming kreeg van zijn huidige club om het vliegtuig naar München te nemen, maar dat gerucht werd vervolgens snel door de Noord-Londenaren ontkracht. Shearer, die graag recordhouder blijft, kon het in de tussentijd niet laten om in te spelen op het gerucht. “Het is tijd om te gaan, Harry", tweette hij met een foto van zichzelf als piloot bij een vliegtuig. Shearer kwam tussen 1992 en 2006 in het shirt van Newcastle United en Blackburn Rovers tot 260 doelpunten in de Premier League, Kane staat momenteel op 213 treffers.