Al tijdens finale tussen Paris Saint-Germain en Inter breken er rellen uit in Parijs

Een smetje op de eindzege van Paris Saint-Germain in de Champions League. Al tijdens de eenzijdige finale tegen Inter (5-0 winst) van zaterdagavond braken er in Parijs rellen uit, zo blijkt uit beelden die circuleren op X.

Op het bekende plein Champs-Élysées in de Franse hoofdstad werd de politie bekogeld door agressieve aanhangers van de kersverse Champions League-winnaar.

De schermutselingen braken uit aan het einde van de eerste helft van de eindstrijd. Opmerkelijk, want PSG leidde na een sterke eerste helft in de Allianz Arena met 2-0. Desondanks was er dus woede bij een deel van de PSG-aanhang.

De politie in Parijs voerde enkele charges uit, al kon dat diverse vernielingen op straat niet voorkomen. Veel aanwezigen renden weg voor de ME, zo wordt duidelijk uit de beelden vanuit de Franse hoofdstad.

De onrust was er ook tijdens de tweede helft van de finale, ondanks het feit dat PSG niets te duchten had van Inter. Na een ijzersterk optreden en een 5-0 zege schreef de grootmacht uit Parijs dan eindelijk de Champions League bij.

Volgens Le Parisien waren er circa 5.000 politieagenten op de been in Parijs en werd bij de rellen traangas gebruikt. De Franse krant rept over 81 arrestaties tot dusver.