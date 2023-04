Al-Nassr voelt zich niet bedrogen door Ronaldo; grap over kebab wordt ontkracht

Al-Nassr heeft de bewering dat clubvoorzitter Musalli Al-Muammar zou hebben gezegd dat hij zich ‘bedrogen’ voelt door Cristiano Ronaldo ontkracht. Veel Spaanse kranten publiceerden, nu blijkt, verzonnen quotes van Al-Muammar. “Ik ben slechts twee keer in mijn leven bedrogen, de eerste keer was toen ik om drie kebab vroeg en ze me er maar twee gaven, en de tweede keer was toen Cristiano Ronaldo hier tekende.”

De quotes van Al-Muammar verschenen online na moeizame eerste maanden van Ronaldo in Saudi-Arabië. De persadviseur van de club, Walid Al-Muhaidib, heeft het Spaanse persbureau EFE laten weten dat er sprake is van nepnieuws. Zo zou voorzitter Al-Muammar recentelijk geen interviews hebben gegeven en de Saudische website Arabia News 50, die door de Spaanse kranten werd opgevoerd als bron, helemaal niet bestaan. “De verzonnen quotes werden opgepikt door echte media en zij dachten dat het waar was", aldus de persvoorlichter van Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time ??pic.twitter.com/gC3nzkgTzR — Sky Sports (@SkySports) April 24, 2023

Ronaldo maakte begin dit kalenderjaar de veelbesproken overstap naar Saudi-Arabië en was sindsdien goed voor elf goals in veertien officiële duels namens Al-Nassr. Een prijs zal hij dit seizoen hoogstwaarschijnlijk alleen niet gaan winnen. De Saudische topclub is uit alle drie de bekertoernooien gewipt en lijkt een landskampioenschap ook te kunnen vergeten. Het gat met koploper Al-Ittihad bedraagt momenteel zes punten met nog zes duels te gaan.

Ronaldo is bovendien hard op weg om zich onmogelijk te maken in Saudi-Arabië. De Portugese steraanvaller botste donderdagavond met reserverspelers van zijn eigen ploeg tijdens het verloren bekerduel met Al-Wehda (0-1). Na afloop kon hij het ook niet opbrengen om de matchwinner Jean-David Beauguel in de ogen te kijken en te feliciteren. Beauguel, die ooit het shirt van RKC Waalwijk droeg, probeerde met de Portugese superster in gesprek te raken. "Na de wedstrijd zei ik tegen hem dat ik een groot fan van hem ben en dat ik graag zijn shirt zou willen hebben", zo liet de aanvaller weten aan het Franse L'Équipe.

Dat leidde allerminst tot een geanimeerd gesprek tussen de twee. "Ronaldo schudde mijn hand wel, maar keek me niet echt aan", zo beschreef Beauguel. "Hij zette ook nog een minachtende blik op. Ik snap natuurlijk dat hij teleurgesteld is omdat zijn team verloren heeft, maar zijn reactie verraste me wel. Tijdens de wedstrijd was hij ook al vervelend en schreeuwde hij heel vaak naar zijn ploeggenoten."