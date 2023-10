Al-Nassr strikt zoontje Cristiano Ronaldo en houdt droom van familie in leven

Donderdag, 19 oktober 2023 om 19:50 • Lars Capiau

Het zoontje van Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., heeft zich bij de jeugdopleiding van Al Nassr gevoegd. Dat meldt de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. Dat kan amper een verrassing genoemd worden, daar de dertienjarige al vaker voor de werkgever van zijn vader uitkwam.

Zo reisde Ronaldo junior met zijn vader mee naar Juventus, waar hij uitkwam in een van de jeugdelftallen van i Bianconeri. Ook was het talent actief in de jeugdopleiding van Manchester United, waarna hij kortstondig meedeed bij Real Madrid.

En nu sluit Ronaldo junior dus aan bij Al-Nassr. In eerste instantie zal de aanvaller meedoen bij de Onder 13 van de Saudi-Arabische club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het tekenen van de overeenkomst zal de jongeling over een aantal dagen meetrainen. Hij zal, zo vader zo zoon, het rugnummer 7 om de schouders gehesen krijgen.

Ronaldo senior vertelde al eens een aandoenlijke anekdote over zijn zoon. "Mijn zoon zegt wel eens tegen me: hou het nog een paar jaar vol, papa. Mijn droom is om ooit samen met je te spelen."

Maar of die droom werkelijkheid wordt, is de vraag. De Portugese superster is inmiddels 38 jaar oud, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2025 in Saudi-Arabië. Ronaldo junior is 13 jaar oud en zal dus nog even geduld moeten hebben voor een eventueel profdebuut.

Ondanks zijn leeftijd is Ronaldo senior ook dit seizoen weer op schot in de Saudische competitie. In acht wedstrijden wist de aanvaller al tien doelpunten te noteren en was hij bovendien vijf keer aangever. Dit kalenderjaar maakte hij al 40 doelpunten, meer dan wie dan ook ter wereld.