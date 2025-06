Al-Nassr bombardeert Spaans international tot topprioriteit in transferzomer

Al-Nassr wil deze zomer zakendoen met Paris Saint-Germain. De Saudische topclub heeft Fabián Ruiz gebombardeerd tot 'één van de topkandidaten' om het middenveld te versterken, meldt Fabrizio Romano.

Ruiz was dit seizoen een cruciale verbindingsspeler op het middenveld, waar hij doorgaans een trio vormde met de Portugezen Vitinha en João Neves. PSG won mede dankzij hun inbreng de landstitel, nationale beker én uiteraard de Champions League.

Al-Nassr heeft vooralsnog geen officiële aanbieding neergelegd bij PSG, waar de 29-jarige Spanjaard een contract heeft tot medio 2027. Trainer Luis Enrique wil zijn landgenoot in ieder geval niet kwijt.

Enrique ziet in Ruiz een cruciale speler in het zo succesvolle team. Afgelopen seizoen deed de controleur in 54 wedstrijden mee, waarin hij, ondanks zijn dienende rol, 5 goals en 10 assists wist te produceren.

Al-Nassr aast op eerherstel na een teleurstellend verlopen seizoen in de Saudi Pro League, waarin het slechts derde eindigde, en de Aziatische Champions League. In de halve finale van dat toernooi ging het verrassend mis tegen Kawasaki Frontale.

Als Ruiz voor Al-Nassr kiest, speelt hij daar komend seizoen samen met Cristiano Ronaldo. De Portugees, die zondag ten koste van Spanje en Ruiz de Nations League won, kondigde na die wedstrijd aan te zullen blijven.