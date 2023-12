‘Al-Ittihad wil Real Madrid na Benzema beroven van volgende sterspeler’

David Alaba heeft nog altijd de mogelijkheid om in te gaan op de aanbieding van Al-Ittihad, meldt Relevo. Het voorstel van de club uit Saudi-Arabië van twintig miljoen euro per jaar blijft van kracht en kan deze winter verzilverd worden. Al-Ittihad zat afgelopen zomer al tevergeefs achter de diensten van de Oostenrijker aan.

Het moge duidelijk zijn dat de Saudi's zich richten op de zwaargewichten van Real Madrid. Nadat een half jaar geleden Karim Benzema de oversteek maakte naar het Midden-Oosten, is de hoop nu gevestigd op Alaba.

De linkervleugelverdediger kreeg al een aanbieding van twintig miljoen euro per jaar en volgens informatie van Relevo is dat aanbod nog altijd van kracht. De Saudi's kozen niet voor een vervaldatum, wat maakt dat het op elk moment geaccepteerd kan worden.

Alaba is onder Carlo Ancelotti steevast verzekerd van een basisplaats, maar maakt de laatste weken een slechte indruk. De verdediger stond aan de basis van de eerste tegentreffer tegen 1. FC Union Berlin en kampt met een serieuze vormdip, zo klinkt het.

De fout tegen Union doet Spaanse media denken aan de fout die hij maakte tegen FC Barcelona eerder dit seizoen. Alaba had dit seizoen het stokje moeten overnemen van de zwaargeblesseerde Éder Militão, maar slaagt daar vooralsnog niet in. Antonio Rüdiger wordt gezien als absolute leider van de defensie.

Het is nog maar de vraag of Alaba nu wel ingaat op het aanbod van Al-Ittihad, daar zijn standpunt niet veranderd lijkt. De Oostenrijker wil prijzen winnen en met Real Madrid meedoen om de Champions League-winst.

Bovendien is hij gelukkig in de Spaanse hoofdstad. Alaba kwam dit seizoen tot zestien officiële wedstrijden in alle competities, waarvan dertien in LaLiga. Daarin was hij goed voor twee assists. Scoren deed hij nog niet deze jaargang.

