Al-Hilal wil na misgrijpen Salah tientallen miljoenen overmaken naar Manchester United

Bruno Fernandes heeft de mogelijkheid om Manchester United in te ruilen voor de Saudi Pro League. Volgens Ben Jacobs van GiveMeSport is de aanvallende middenvelder deze zomer een toptarget voor Al-Hilal.

Al-Hilal probeerde eerder Mohamed Salah los te weken bij Liverpool, maar faalde in die missie. De ambitieuze club heeft volgens Jacobs een budget van circa 600 miljoen euro, een bedrag dat over drie seizoenen aan Salah zou worden overgemaakt.

Het overgebleven bedrag wordt nu ingezet om alsnog een topspeler binnen te halen. Al-Hilal wil na het WK voor clubs in juni en juli zaken doen en de regelmatig scorende Fernandes staat bovenaan het lijstje.

Bronnen in Saudi-Arabië melden dat de Portugees vanwege een clausule voor 70 miljoen euro is op te halen, maar bronnen rond Manchester United ontkennen dat juist.

Er is sinds 2024 contact met het management van Fernandes, die bij Al-Hilal voor drie seizoenen kan tekenen. De vrijetrappenspecialist van Manchester United kan in de Saudi Pro League circa 75 miljoen euro per jaar opstrijken. Fernandes heeft nog geen definitieve keuze gemaakt wat betreft zijn toekomst.

Fernandes maakt met Manchester United een zeer teleurstellend seizoen door. De gevallen grootmacht heeft reeds zestien keer verloren in de Premier League en bezet een teleurstellende vijftiende plaats.

In de Europa League vergaat het de club een stuk beter. Mede dankzij twee goals van Fernandes werd Athletic Club in de heenwedstrijd van de halve finale in de Europa League met 0-3 verslagen, waardoor de finale lonkt. De middenvelder staat op negentien goals en zestien assists in 52 duels in alle competities.