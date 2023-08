Al-Hilal schakelt door na besluit Mbappé en biedt 140 miljoen op andere topspits

Maandag, 31 juli 2023 om 20:51 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:40

Al-Hilal heeft in een paar uur tijd twee keer een bod gedaan op Victor Osimhen, zo weet L'Équipe maandagavond te melden. De club uit Saudi-Arabië legde eerst een bod van 120 miljoen euro neer bij Napoli en niet veel later zagen de Italianen een bedrag van 140 miljoen voorbijkomen. Beide biedingen zijn echter afgewezen.

Al-Hilal mikt al langere tijd op een nieuwe aanvalsleider. Vorige week werd bekend dat de club een bod van 300 miljoen euro had uitgebracht op Kylian Mbappé. De aanvaller van Paris Saint-Germain heeft naar verluidt geen interesse in een stap naar de Saudi Pro League en dus lijkt Al-Hilal door te schakelen naar de spits van Napoli.

Het is maar de vraag of de landskampioen van Italië akkoord gaat met een transfer van Osimhen. Volgens de Franse krant zou de club bij een hoger bod wel overwegen de Nigeriaan van de hand te doen, maar tegelijkertijd hopen i Partenopei op een langer verblijf van Osimhen. Napoli is zelfs met de spits in gesprek over een contractverlenging. De aanvaller zou echter wel oren hebben naar een transfer.

De 24-jarige Osimhen heeft een productief seizoen achter de rug. In 39 wedstrijden voor Napoli wist hij 31 doelpunten te maken en gaf hij 5 assists. Hij scoorde onder meer tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League. Eerder werd Osimhen al gelinkt aan PSG en Manchester United. Laatstgenoemde club lijkt inmiddels uit de race te zijn, aangezien de club van trainer Erik ten Hag een dezer dagen Rasmus Højlund zal gaan presenteren.