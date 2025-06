'Al-Hilal richt vizier op ex-Eredivisionist na twijfels rond Theo Hernández'

Al-Hilal heeft weliswaar een akkoord bereikt met AC Milan over Theo Hernández, maar de Franse linksback twijfelt over een transfer naar Saudi-Arabië. Daardoor kijkt de Saudische topclub alvast naar alternatieven, waaronder een voormalig speler uit de Eredivisie.

Hernández heeft in Milaan nog een contract tot medio 2026. De 37-voudig Frans international kwam dit seizoen vijftig keer in actie voor de Rossoneri. Transfermarkt schat de linksachter op een marktwaarde van 40 miljoen euro.

Eerder dit jaar waren er al geruchten rondom een mogelijk vertrek van Hernández. Zo meldde La Gazzetta dello Sport dat AC Milan in de winter nog een bod van 40 miljoen euro van Como 1907 had geaccepteerd. Toen had de linksachter zelf echter geen oren naar een overstap.

Milan is inmiddels akkoord met Al-Hilal over de transfersom van Hernández, zo wist Fabrizio Romano eerder te melden. De Milanezen kunnen 30 miljoen euro voor de linksachter plus 5 miljoen euro aan bonussen ontvangen. Persoonlijk is de Fransman er nog niet uit met de club van onder anderen Kalidou Koulibaly en Rúben Neves.

Na de wedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League kwam er veel kritiek op de verdediger. In de 51ste minuut pakte hij een domme rode kaart waardoor zijn team met een man minder de wedstrijd moest uitspelen. Over twee wedstrijden verloren de Milanezen dan ook met 1-2 van de Rotterdammers.

Een vertrek van de Fransman bij Milan ligt dan ook in de lijn der verwachting. De linksachter blijft het liefst actief in Europa en zou daarom niet per sé oren hebben naar een avontuur in Saudi-Arabië.

Volgens Italiaanse media is de club van nieuwe trainer Simone Inzaghi daarom uitgekomen bij Angelino. De voormalig speler van PSV en NAC Breda is één van de opties. Ook Nuno Tavares van Lazio en Quilindschy Hartman staan op de radar van Al-Hilal.