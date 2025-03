Al geplaatst Argentinië rekent zonder Lionel Messi of moeite af met rivaal Brazilië in WK-kwalificatie

Kwalificatie voor het WK was al een feit voor de Argentijnen, toch werd aartsrivaal Brazilië vrolijk van de mat gespeeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kwamen de Goddelijke Kanaries op bezoek in Estadio Monumental en kregen zij een 4-1 pak slaag.

Argentinië trad noodgedwongen aan zonder Lionel Messi, die wegens een lichte bij Inter Miami opgelopen blessure ontbrak in de selectie. Ook Lautaro Martínez was niet van de partij, waardoor Julián Álvarez en middenvelder Enzo Fernández voorin de honneurs waarnamen.

Brazilië verscheen wél aan de aftrap met alle offensieve kanonnen: Raphinha, Matheus Cunha, Rodrygo en Vinícius Júnior hadden allen een basisplaats. Endrick en Savinho zouden nog invallen.

Door resultaten op andere velden was Argentinië ruim voor de aftrap al zeker van een WK-ticket. Er stond dus weinig op het spel voor Lionel Scaloni en consorten, terwijl het tegenovergestelde waar was voor Brazilië.

Met een teleurstellende 21 punten uit dertien wedstrijden was een resultaat bij de rivaal uiterst welkom. De punten bleven echter in Argentinië. Al in minuut vier verzorgde Álvarez de 1-0: de Atlético Madrid-aanvaller wurmde zich door twee verdedigers heen en passeerde Bento, die keepte bij afwezigheid van Alisson en Ederson. Van dichtbij maakte Fernández er niet veel later 2-0 van.

Via Cunha, die profiteerde van geklungel van Cristian Romero, deed Brazilië halverwege de eerste helft iets terug (2-1), maar het bleek slechts een aansluitingstreffer van korte duur. Nog voor rust herstelde Argentinië via Alexis Mac Allister, die op heerlijke wijze bediend werd door Fernández, de marge van twee: 3-1.

Nicolás Tagliafico speelde een rol bij het klinken van het slotakkoord in minuut 71. De voormalig Ajacied bediende, al dan niet onbedoeld, invaller Giuliano Simeone, die daarmee zijn eerste interlandgoal te pakken had: 4-1. Argentinië blijft zodoende aan kop in gaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie, terwijl Brazilië moet vrezen. Wel hebben bondscoach Dorival Júnior en de zijnen een marge van zes punten voordat het van een kwalificatieplek afdondert.