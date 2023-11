Vertrek Steven Bergwijn aanstaande? Directeur Al-Ettifaq reageert

Vrijdag, 24 november 2023 om 08:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Eelco Schattorie, de Nederlandse technisch-directeur van Al-Ettifaq, heeft gereageerd op de geruchten dat Steven Bergwijn op het wensenlijstje zou staan. De aanvaller van Ajax wordt al enige tijd in verband gebracht met een overgang naar het Midden-Oosten, maar volgens Schattorie zijn het niet meer dan geruchten.

Schattorie is al jaren werkzaam in het buitenland. Zo bekleedde hij functies in Afrika en India en is hij nu dus technisch verantwoordelijke bij Al-Ettifaq. "Ze hadden hulp nodig met het reorganiseren van de selectie", vertelt hij in de Volkskrant. "In de afgelopen jaren is er een potje van gemaakt, er klopt helemaal niks van de balans in het team. We hebben een aantal transferperiodes nodig om dat te herstellen."

Mede daarom kwam ook de naam van Bergwijn voorbij. De Oranje-international zou in de winterstop de mogelijkheid hebben om Ajax te verlaten. "Het wordt voor ons heel moeilijk om dat soort spelers binnen te halen, omdat we al extra hebben uitgegeven", aldus Schattorie.

Al-Ettifaq wist afgelopen zomer onder meer Steven Gerrard aan te trekken als nieuwe trainer. De Engelsman werd herenigd met Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum. Ook Moussa Dembélé (Olympique Lyon) werd naar het Midden-Oosten gehaald.

Toch houdt Schattorie een stevige slag om de arm. "In het Midden-Oosten is er altijd nog wat wiggle room (speelruimte, red.). Daar moet je altijd rekening mee houden, altijd. Dat is gewoon een deel van het leven hier. Maar als Bergwijn al naar Saudi-Arabië gaat, is de kans veel groter dat hij naar een van de topclubs gaat."

Schattorie is benieuwd hoe de transformatie van de voetbalcompetitie in Saudi-Arabië uitpakt. "Ze halen mensen binnen die absoluut verstand hebben van zaken. Mensen die in de top van de Premier League hebben gewerkt bijvoorbeeld. Dat laat zien hoe serieus ze zijn. Maar als je van zo’n hoog niveau komt, is het een grote overgang, daar moet je mee om kunnen gaan."

Volgens Schattorie is het voetbal in Europa echter niet altijd beter geregeld dan in Saudi-Arabië. "Kijk nou naar Ajax. Wat daar de laatste tijd is gebeurd, dat vind ik nou onbegrijpelijk", kaatst hij de bal terug. "Ik zie hier veel vooruitgang, maar ik ken de cultuur. Daarom blijf ik licht sceptisch over hoe het dit allemaal op de lange termijn gaat uitwerken."