Al-Ettifaq meldt zich officieel bij Ajax voor Steven Bergwijn

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 14:44 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:05

Al-Ettifaq heeft zich bij Ajax gemeld voor Steven Bergwijn, zo meldt de NOS zaterdagmiddag. Er gingen al langer geruchten rond over Saudische interesse in de aanvaller en nu is er dus officieel contact geweest tussen beide clubs. Of Ajax openstaat voor een vertrek van zijn aanvoerder is nog niet bekend, maar Bergwijn zelf zou wel oren hebben naar een transfer.

De Amsterdammers wilden tegenover de NOS nog niet ingaan op de berichtgeving. Datzelfde geldt voor de zaakwaarnemer van Bergwijn, Nathan van Kooperen. Transfermarkt.nl schat de transferwaarde van de 26-jarige aanvaller overigens in op twintig miljoen euro.

Mocht Al-Ettifaq de buitenspeler daadwerkelijk willen overnemen, kan dat in de komende winterse transferperiode al gebeuren. In Saudi-Arabië zou Bergwijn gaan werken onder Steven Gerrard, die sinds deze zomer trainer is van de ploeg uit de Saudi Pro League.

Bij Al-Ettifaq zou Bergwijn niet de enige Nederlander zijn. Gerrard haalde eerder namelijk al Georginio Wijnaldum naar de club. Daarnaast maakte ook onder meer Jordan Henderson afgelopen zomer de overstap naar Al-Ettifaq.

Bergwijn is dit seizoen aanvoerder bij Ajax, maar in deze rol krijgt hij veel kritiek te verduren. Binnenkort wordt John van 't Schip de nieuwe hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA. Volgens De Telegraaf overweegt de oefenmeester serieus om de band van de aanvaller af te nemen.

Reorganisatie Ajax

In januari 2024 hoopt Alex Kroes te mogen beginnen als algemeen directeur van Ajax. Hij zou van plan zijn een flinke reorganisatie door te voeren bij de club. Kroes zou het aantal banen binnen de voetbalclub met tien procent willen laten dalen, wat ook betekent dat er een aantal spelers zullen moeten vertrekken.

"Ajax staat in de volgende transferwindow open voor uitgaande transfers en hoopt enkele spelers te kunnen transfereren naar het Midden-Oosten”, wist De Telegraaf te melden. Bergwijn werd daarbij als een van de spelers genoemd die mogelijk naar Saudi-Arabië vertrekt.